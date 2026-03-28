„Ronaldo al spaniolilor”. Jucătorul care a primit nota 10, după ce Spania a dat recital cu Serbia

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 10:36

Jucătorii Spaniei, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Spania a învins-o categoric pe Serbia, scor 3-0, într-un amical disputat pe Estadio de la Ceramica, în Villarreal. Mikel Oyarzabal (28 de ani) a fost remarcatul spaniolilor, după meci.

Atacantul celor de la Real Sociedad a reușit o „dublă” de vis contra Serbiei. El a punctat în minutele 16 și 43, din pasele primite de la Fermin Lopez și Pau Cubarsi.

Mikel Oyarzabal, numit „Ronaldo al Spaniei”, după victoria cu Serbia

Spaniolii de la marca.com au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mikel Oyarzabal, pe care l-au notat cu 10, grație evoluției stelare avute în amicalul cu Serbia.

Jurnaliștii iberici l-au comparat pe Oyarzabal cu Ronaldo Nazario, subliniind forma excelentă avută de acesta la naționala Spaniei. În ultimele opt meciuri disputate pentru Furia Roja, atacantul celor de la Real Sociedad a reușit să marcheze nouă goluri și să ofere șase pase decisive.

„Ronaldo spaniolul. E extraordinar. De fiecare dată când îmbracă tricoul Spaniei se transformă într-un număr nouă veritabil. Marchează al nouălea gol pentru Spania după o lovitură ca de bici. Ronaldo Nazario al spaniolilor.

A marcat în ultimele cinci meciuri ale Spaniei. A reușit dubla, apărarea blocând un nou șut. Totul a mers perfect pentru Spania, el fiind complet dezlănțuit”, au notat spaniolii amintiți anterior.

Al treilea gol al Spaniei a fost marcat de Victor Munoz, în minutul 72. Tânărul atacant de la Osasuna l-a înlocuit chiar pe Mikel Oyarzabal, în minutul 63.

Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această searăSe schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară
Spania va mai disputa un meci amical în această pauză internațională. Marți, campioana europeană va înfrunta Egiptul, pe arena RCDE a celor de la Espanyol.

Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la Botoșani 
Fanatik.ro
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la Botoșani 
11:24

Bosnia, pedepsită de FIFA la barajul cu Italia, după incidentele din meciul cu România. Ce sancțiune a primit
11:09

Stadion de 64 de milioane de euro în România. Când va fi gata „bijuteria”
10:45

„Nu prea aș avea motive să rămân”. Daniel Pancu, mesaj categoric despre viitorul lui la CFR Cluj
10:30

UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial
10:15

Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: „Foarte dificil”
10:03

Lionel Messi, rezervă în amicalul câștigat la limită de Argentina. Jucătorii adverși s-au „bătut” pe tricoul lui
1 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 2 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 3 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 4 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 5 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului 6 Anunțul așteptat de toți fanii. Diego Simeone a decis unde va antrena sezonul viitor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune