„Ronaldo al spaniolilor”. Jucătorul care a primit nota 10, după ce Spania a dat recital cu Serbia

Spania a învins-o categoric pe Serbia, scor 3-0, într-un amical disputat pe Estadio de la Ceramica, în Villarreal. Mikel Oyarzabal (28 de ani) a fost remarcatul spaniolilor, după meci.

Atacantul celor de la Real Sociedad a reușit o „dublă” de vis contra Serbiei. El a punctat în minutele 16 și 43, din pasele primite de la Fermin Lopez și Pau Cubarsi.

Mikel Oyarzabal, numit „Ronaldo al Spaniei”, după victoria cu Serbia

Spaniolii de la marca.com au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mikel Oyarzabal, pe care l-au notat cu 10, grație evoluției stelare avute în amicalul cu Serbia.

Jurnaliștii iberici l-au comparat pe Oyarzabal cu Ronaldo Nazario, subliniind forma excelentă avută de acesta la naționala Spaniei. În ultimele opt meciuri disputate pentru Furia Roja, atacantul celor de la Real Sociedad a reușit să marcheze nouă goluri și să ofere șase pase decisive.

„Ronaldo spaniolul. E extraordinar. De fiecare dată când îmbracă tricoul Spaniei se transformă într-un număr nouă veritabil. Marchează al nouălea gol pentru Spania după o lovitură ca de bici. Ronaldo Nazario al spaniolilor.