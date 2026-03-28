„Ronaldo al spaniolilor”. Jucătorul care a primit nota 10, după ce Spania a dat recital cu Serbia

Spania a învins-o categoric pe Serbia, scor 3-0, într-un amical disputat pe Estadio de la Ceramica, în Villarreal. Mikel Oyarzabal (28 de ani) a fost remarcatul spaniolilor, după meci.
Atacantul celor de la Real Sociedad a reușit o „dublă” de vis contra Serbiei. El a punctat în minutele 16 și 43, din pasele primite de la Fermin Lopez și Pau Cubarsi.
Mikel Oyarzabal, numit „Ronaldo al Spaniei”, după victoria cu Serbia
Spaniolii de la marca.com au avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mikel Oyarzabal, pe care l-au notat cu 10, grație evoluției stelare avute în amicalul cu Serbia.
Jurnaliștii iberici l-au comparat pe Oyarzabal cu Ronaldo Nazario, subliniind forma excelentă avută de acesta la naționala Spaniei. În ultimele opt meciuri disputate pentru Furia Roja, atacantul celor de la Real Sociedad a reușit să marcheze nouă goluri și să ofere șase pase decisive.
„Ronaldo spaniolul. E extraordinar. De fiecare dată când îmbracă tricoul Spaniei se transformă într-un număr nouă veritabil. Marchează al nouălea gol pentru Spania după o lovitură ca de bici. Ronaldo Nazario al spaniolilor.
A marcat în ultimele cinci meciuri ale Spaniei. A reușit dubla, apărarea blocând un nou șut. Totul a mers perfect pentru Spania, el fiind complet dezlănțuit”, au notat spaniolii amintiți anterior.
Al treilea gol al Spaniei a fost marcat de Victor Munoz, în minutul 72. Tânărul atacant de la Osasuna l-a înlocuit chiar pe Mikel Oyarzabal, în minutul 63.
🇪🇸🤩 Mikel Oyarzabal in his last eight games for Spain.
→ 9 goals
→ 6 assists
→ 15 g/a pic.twitter.com/fd0sm4XTPZ
— CentreGoals. (@centregoals) March 27, 2026
Spania va mai disputa un meci amical în această pauză internațională. Marți, campioana europeană va înfrunta Egiptul, pe arena RCDE a celor de la Espanyol.
