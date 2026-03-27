Supremația Mercedes, amenințată la Suzuka. Russell, surprins de o rivală: „Au fost rapizi”

Primele două sesiuni de antrenamente de la Suzuka au oferit o schimbare semnificativă față de primele două curse ale sezonului: McLaren este din nou periculoasă. Conform BBC, lupta pentru pole ar urma să fie o afacere în doi, între Mercedes și McLaren, cel puțin asta cred cei de la Mercedes după ce i-au văzut pe Piastri și Norris la lucru.

În schimb, în tabăra McLaren optimismul este ponderat. Aceștia consideră că diferența a rămas la fel ca în primele două curse. Ferrari, în schimb, cea care a amenințat parțial în primele două curse, a avut probleme. Atât Leclerc, cât și Hamilton au avut dificultăți și par să fi rămas în urma McLaren. Nu mai vorbim de Mercedes.

Russell, surprins de McLaren

Liderul clasamentului, George Russell, a vorbit după antrenament: „McLaren au fost destul de rapizi, așa că a fost puțin surprinzător, sincer. Mai sunt îmbunătățiri de făcut, deci avem ceva de muncă în această seară. Nu văd de ce nu ar fi reprezentativ. Lando a avut o zi destul de complicată, dar Oscar Piastri a părut în formă încă de la primul tur din această dimineață, așa că vom vedea la calificări. Mai avem ceva de oferit și lucrurile nu au fost chiar optimizate de partea mea, mai ales la gestionarea energiei, așa că sperăm la ceva mai mult mâine (nr. sâmbătă)” a spus Russell. Spre deosebire de Antonelli, stilul de pilotaj al lui Russell l-a afectat deoarece a atins limita de recuperare a energie în tur mai rapid din cauza felului în care a abordat virajul Spoon. Cei de la Mercedes spun că vor analiza această abordare.

Verstappen, din nou cu probleme

Dacă McLaren pare în revenire, fostul campion mondial, Max Verstappen, continuă să aibă probleme. Pe care le atribuie programelor de recuperare a energiei mașinilor care reduc dificultatea unor viraje.

„Este exact ce am văzut în simulări. La fel pentru toată lumea, nu? Nu cred că asta a fost cea mai mare problemă a noastră. Ne-am chinuit mult mai mult cu echilibrul mașinii și aderența, nu la fel ca în China, dar suntem încă în urmă și nu înțelegem cu adevărat de ce suntem atât de departe în sectorul unu, mai ales la viteze medii spre mari. Este ceva la care trebuie să lucrăm, sunt câteva lucruri care nu funcționează în acest moment” a spus Verstappen.