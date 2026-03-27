Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”

Dan Roșu Publicat: 27 martie 2026, 8:28

Mihai Stoica l-a criticat pe Andrei Raţiu, una dintre vedetele României, după eşecul cu Turcia (0-1), care ne-a lăsat în afara World Cup 2026. Oficialul de la FCSB în consideră vinovat la singurul gol al partidei.

Pe lângă asta, fundaşul dreapta de la Rayo a avut mai multe momente în care a încercat să dribleze punând în pericol propria poartă.

„Raţiu a făcut mai multe greşeli. A făcut una decisivă, dar a făcut şi altele. Iar era decar cu numărul 2, iar îi dribla pe ăia prin tuşă, era cât pe-aci să luăm gol. Golul e 100% al lui Raţiu.

Nu 99%, 100%. Uite cât face mingea prin aer, iar el are un singur adversar care vine în zonă. Atât trebuia să facă, să-l închidă pe Kadioglu”, a declarat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.

Raţiu a fost de altfel şi jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a arătat cu degetul.

“Meciul a fost foarte echilibrat. Dacă Rațiu nu făcea acea greșeală, i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva… Știm bine că echipa Turciei este la un nivel superior celei a României.

Rațiu a întâlnit un jucător extraordinar, Yildiz e unul dintre cei mai buni jucători din campionatul Italiei. La acel moment, el nu a fost atent. Faza golului nu mai contează! A ezitat, știa foarte bine ce trebuie să facă, a ezitat, celălalt i-a luat fața și ei au marcat”, a spus Lucescu.

 

