Lionel Messi, rezervă în amicalul câștigat la limită de Argentina. Jucătorii adverși s-au „bătut” pe tricoul lui

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 10:03

Lionel Messi, în timpul unui amical pentru Argentina/ Profimedia

Selecţionata Argentinei, actuala campioană a lumii, a învins la limită, cu scorul de 2-1, echipa Mauritaniei, într-un meci amical disputat vineri pe stadionul “La Bombonera” din Buenos Aires, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială de fotbal din luna iunie.

După anularea Finalissma – duelul dintre câştigătoarele EURO 2024 şi Copa America, care trebuia să aibă loc în Qatar -, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Argentina nu a găsit alte adversare decât Mauritania, ocupanta locului 115 în clasamentul FIFA), şi Zambia (locul 91), pentru a acoperi fereastra sa internaţională.

Cu superstarul Lionel Messi pe bancă la fluierul de start, naţionala “Albiceleste” a deschis scorul în minutul 17 prin Enzo Fernandez, jucătorul echipei Chelsea Londra, iar apoi şi-a majorat avantajul prin Nico Paz, mijlocaşul cedat de Real Madrid la Como (32), aflat la prima sa reuşită în tricoul selecţionatei Argentinei.

Africanii au marcat golul de onoare în timpul adiţional, prin Jordan Lefort (90+4).

Messi a intrat în joc în repriza secundă, în locul lui Nico Paz (61), fiind ovaţionat de suporterii prezenţi în tribune.

După meci, jucătorii din Mauritania s-au „bătut” pe tricoul lui Lionel Messi, la ieșirea de pe teren.

Argentina va înfrunta Zambia marţi, tot pe “La Bombonera”, în ceea ce ar putea fi ultimul meci disputat de Messi în ţara natală, înaintea retragerii sale internaţionale.

