“Ceva nu funcţionează” Russell, semnal de alarmă după ce a terminat pe 2 calificările! Mesaj pentru Antonelli

George Russell, care a terminat pe locul 2 calificările Marelui Premiu al Japoniei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, a transmis un semnal de alarmă înaintea cursei, care e duminică, de la ora 07:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Chiar dacă locul pe care a terminat a fost unul foarte bun, în spatele colegului său, Antonelli, care a obţinut un nou pole, Russell a spus că ceva nu a funcţionat la monopostul lui. El speră ca problemele să fie remediate înaintea cursei.

George Russell, avertisment înaintea cursei din Japonia: “Lucrurile s-au complicat. Ceva nu funcţionează”

“Trebuie să îl felicit pe Kimi, a făcut o treabă extraordinară. Noi am ştiut că avem o maşină foarte rapidă întregul weekend. Eu m-am înţeles foarte bine cu maşina până în al treilea antrenament, după care lucrurile s-au complicat. Ceva nu funcţionează, dar cursa e duminică şi acolo sper să întorc lucrurile”, a declarat George Russell după calificările Marelui Premiu al Japoniei.

Mercedes a obţinut o nouă dublă în calificările MP al Japoniei, cu Antonelli pe primul loc şi Russell pe 2. Dezastrul a continuat pentru cvadruplul campion mondial Max Verstappen, care a fost eliminat din Q2 în calificările de pe circuitul de la Suzuka.