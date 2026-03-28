Kimi Antonelli a depășit recordul lui Lewis Hamilton, după pole-ul din Japonia: „Sunt foarte fericit”

Kimi Antonelli (19 ani) a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka e duminică, de la ora 07:45, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.
Kimi Antonelli l-a învins din nou pe coechipierul George Russell, care va lua startul de pe locul secund. Italianul de la Mercedes a înregistrat în Q3 timpul de 1.28:778.
Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr pilot care reușește să obțină două pole-position-uri în curse consecutive. Recordul la acest capitol era deținut de Lewis Hamilton, care reușea o astfel de performanță în 2007, la vârsta de 22 de ani.
Pilotul italian de la Mercedes s-a declarat extrem de bucuros de rezultatul înregistrat. El le-a transmis un mesaj special și fanilor din Japonia, înaintea cursei de la Suzuka.
„Sunt foarte fericit cu această sesiunea, a fost una bună, curată, m-am simțit foarte bine. Cu fiecare ieșire pe circuit am îmbunătățit timpii. Am greșit în ultimul tur, în virajul 13, dar a fost o sesiune bună.
(N.r. Vei trezi toată Italia mâine dimineață. Spune-le fanilor ceva) Fanii de aici sunt incredibili, e multă pasiune pentru curse. Să participi la cure pe un circuit istoric e incredibil. Fanii ne dau un boost din pasiunea lor și le mulțumim pentru prezență”, a declarat Kimi Antonelli, după calificările Marelui Premiu al Japoniei.
Here’s how the drivers line up for Sunday’s race 👇#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/CQJ3D1qh30
— Formula 1 (@F1) March 28, 2026
