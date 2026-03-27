Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”

FCSB joacă în play-out pentru calificarea în UEFA Conference League, iar gruparea roș-albastră speră ca Mirel Rădoi să continue pe bancă și din sezonul următor.

Mihai Stoica a anunțat mutări importante pentru campioana României și a transmis și care sunt caracteristicile noului jucători care ar putea ajunge în vară la campioana României.

Mihai Stoica anunță un transfer de răsunet la FCSB

Mihai Stoica anunță că FCSB pregătește o campanie de achiziții impresionantă la finalul acestui sezon. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a precizat faptul că este monitorizat deja un jucător străin.

„(n.r. – De ce nu îi faceți ofertă lui Neluțu pentru Biliboc?) Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția aia. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia. Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert.

Nu contează vârsta, dar avem un alt jucător străin pe care îl urmărim pentru poziția asta. Un jucător cu aceleași calități, doar că mai experimentat. Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi. (n.r. – Sunteți închiși?) Nu suntem închiși deloc. Am încercat să îl luăm în iarnă, dar n-am reușit. Nu mai conta nici cât ofeream pentru că președintele echipei la care joacă a spus clar că nu e de vânzare și cu asta basta. Sperăm să îl luăm vară”.