Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine”

Alex Masgras Publicat: 27 martie 2026, 13:50

Gică Hagi, în timpul unui meci / Profimedia

Giovanni Becali a anunţat un scenariu şoc legat de viitorul lui Gică Hagi. După ce Gică Popescu a devenit acţionar majoritar la Farul Constanţa, “Regele” are cale liberă către echipa naţională pentru a deveni înlocuitorul lui Mircea Lucescu.

Cu România eliminată din cursa către World Cup 2026, după înfrângerea suferită joi seară în Turcia, Mircea Lucescu urmează să părăsească naţionala României, iar următorul selecţioner ar urma să fie Gică Hagi.

Giovanni Becali: “Dacă îi găsesc ofertă până pe 3 aprilie, Gică Hagi nu mai vine la naţională”

Giovanni Becali a anunţat că nu ştie nimic despre o înţelegere între Gică Hagi şi Federaţia Română de Fotbal pentru preluarea naţionalei. Mai mult, impresarul susţine că Hagi va refuza naţionala în cazul în care îi va găsi acestuia o ofertă până pe 3 aprilie:

“S-ar putea să vină Hagi la echipa națională, eu încă nu știu nimic. Eu aud din presă, nu știu! Gică e ca și copilul meu, am stat 30 de ani împreună, însă aud doar speculații, nu pot să spun că Hagi este decis să meargă acolo. Am luat masa cu el, dar nu am vorbit așa ceva.

Dacă eu găsesc în 10 zile o ofertă pentru Hagi, el nu se mai duce la echipa națională! Dacă eu găsesc o ofertă până vinerea viitoare, 3 aprilie, din vară, Hagi nu mai vine la echipa națională. Nu știu ce cuvânt a lăsat, care a fost impresia din discuții”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Pe 16 martie, Gică Hagi i-a cedat lui Gică Popescu pachetul majoritar al acţiunilor de la Farul. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului. Baciul va avea 70% din acţiuni, în timp ce Hagi, Rivaldinho şi Ciprian Marica vor avea câte 10%.

Astfel, Gică Hagi are drumul liber spre naţionala României, pe care sunt şanse extrem de mari să o preia de la Mircea Lucescu. Asta pentru că regulamentul nu i-ar fi permis să fie selecţioner, în cazul în care era acţionar majoritar în cadrul unui club.

