Anunțul așteptat de toți fanii. Diego Simeone a decis unde va antrena sezonul viitor

Povesstea continuă: Diego Simeone o va antrena pe Atletico Madrid și în sezonul viitor, anunță spaniolii de la AS.

Asta în condițiile în care în ultimele săptămâni au existat multe speculații că ar putea să plece în această vară după 15 ani petrecuți pe banca lui Atletico. Mai ales după ce Apollo Sports Capital a devenit acționar majoritar în noiembrie, după ce a preluat 55% din acțiunile clubului.

Simeone rămâne la Atletico

În contractul lui Simeone există o clauză care ar permite oprirea înțelegerii, însă nici Atletico și nici Simeone nu au de gând să o activeze. Spre dezamăgirea unor cluburi care îl aveau pe listă. Spre bucuria lui Cristi Chivu, deoarece Inter ar fi fost printre cele interesate.

AS mai scrie că Bucero și Alemany au început deja să lucreze pentru lotul pe care îl va pregăti Simeone în sezonul viitor, iar directorul sportiv știe dorințele lui Simeone.

Atletico și Simeone urmează totuși să aibă o discuție în vară. Nu pentru oprirea colaborării. Din contră, pentru o eventuală prelungire dincolo de sezonul 2026/2027.