Stadion de 64 de milioane de euro în România. Când va fi gata „bijuteria”

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 11:09

Noul stadion al celor de la Corvinul Hunedoara/ Facebook Primăria Hunedoara

Se va construi un stadion nou în România, în valoare de 64 de milioane de euro. Corvinul Hunedoara va avea o nouă „casă” peste trei ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vechea arenă a trupei lui Florin Maxim, lider în Liga a 2-a, va fi demolată până la finalul acestui an, urmând ca ulterior să înceapă lucrările pentru noul stadion.

Stadion de 64 de milioane de euro pentru Corvinul Hunedoara

Florin Maxim a oferit ultimele detalii despre construcția noii arene din Hunedoara. Corvinul își va disputa partidele la Petroșani, în următorii trei ani.

„Suporterii au înțeles că e soluția cea mai viabilă să jucăm la Petroșani. Din punct de vedere al Consiliului Județean și al Primăriei Hunedoara, era cel mai la îndemână să jucăm și să păstrăm echipa în județ, pe stadionul celor de la Jiul.

Chiar dacă suporterii noștri aveau un fel de adversitate față de cei ai Jiului, au înțeles situația. Important e binele clubului, nu ce ne dorim pe termen scurt. Pe termen scurt înseamnă vreo 3 ani.

Reclamă
Reclamă

Stadionul se va demola până la sfârșitul anului, apoi vor trece 22 – 24 de luni până va fi gata, atât durează execuția. Sunt 3 ani în care vom juca la Jiul.

Vor pune nocturnă, sistemul de degivrare, va fi alt gazon, vestiarele refăcute, vor pune niște scaune noi în incintă, va fi un stadion cosmetizat puțin care poate susține meciuri de primă ligă. Din punctul meu de vedere, e cel mai bine, păstrăm echipa în județ”, a declarat Florin Maxim, conform gsp.ro.

Primăria din Hunedoara a făcut anunțul privind noul stadion în urmă cu o lună, în urma discuțiilor cu directorul CNI.

Reclamă

𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧 „𝐂𝐨𝐫𝐯𝐢𝐧𝐮𝐥” 𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞!

După ce, pentru alte stadioane noi din ţară, oraşe precum Timişoara, Constanţa, Piteşti, alături de Primăria Sectorului 2 Bucureşti (pentru stadionul Dinamo) au anunţat că sunt dispuse să asigure co-finanţarea necesară de 25 la sută din valoarea investiţiei, Primăria Hunedoara a fost nevoită să procedeze la fel. Astfel, principalul punct al discuţiilor de astăzi l-a reprezentat documentaţia care trebuie întocmită privind asigurarea cofinanţării locale a noului stadion din oraşul nostru”, a anunțat Primăria Hunedoara, în februarie.

Reclamă
