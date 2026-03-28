Stadion de 64 de milioane de euro în România. Când va fi gata „bijuteria”

Noul stadion al celor de la Corvinul Hunedoara

Se va construi un stadion nou în România, în valoare de 64 de milioane de euro. Corvinul Hunedoara va avea o nouă „casă” peste trei ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vechea arenă a trupei lui Florin Maxim, lider în Liga a 2-a, va fi demolată până la finalul acestui an, urmând ca ulterior să înceapă lucrările pentru noul stadion.

Stadion de 64 de milioane de euro pentru Corvinul Hunedoara

Florin Maxim a oferit ultimele detalii despre construcția noii arene din Hunedoara. Corvinul își va disputa partidele la Petroșani, în următorii trei ani.

„Suporterii au înțeles că e soluția cea mai viabilă să jucăm la Petroșani. Din punct de vedere al Consiliului Județean și al Primăriei Hunedoara, era cel mai la îndemână să jucăm și să păstrăm echipa în județ, pe stadionul celor de la Jiul.

Chiar dacă suporterii noștri aveau un fel de adversitate față de cei ai Jiului, au înțeles situația. Important e binele clubului, nu ce ne dorim pe termen scurt. Pe termen scurt înseamnă vreo 3 ani.