“Pe final am fost prins pe picior greșit”. Prima reacție a lui Lando Norris după cursa de la Miami

Andrei Nicolae Publicat: 3 mai 2026, 22:08

Lando Norris, în timpul unui Grand Prix / Profimedia

Lando Norris, ocupantul locului secund la finalul cursei din Miami, a acordat o primă reacție în interviurile “la cald” organizate de cei de la Formula 1. Britanicul crede că un factor de cumuli l-au făcut să nu poată să treacă de Kimi Antonelli în fruntea cursei și să rămână pe a doua treaptă a podimului.

Cursa Marelui Premiu de la Miami s-a încheiat cu victoria lui Kimi Antonelli, italianul stabilind o bornă istorică în “Marele Circ”. Puștiul lui Mercedes a devenit primul primul pilot din istorie care şi-a securizat primele 3 victorii din carieră în mod consecutiv cu 3 pole-position-uri la pachet.

Ce a spus Lando Norris după ce a terminat pe 2 în Miami

În spatele italianului s-a aflat Lando Norris, care nu a putut să treacă pe prima poziție pentru a-și asigura prima victorie din acest sezon. Totuși, campionul mondial a înregistrat cel mai bun rezultat din 2026, ținând cont că până acum performanța sa maximă fusese reprezentată de cele două locuri 5 din Australia și Japonia.

Norris crede că ierarhia finală a cursei din Florida a fost decisă la capitolul greșeli, unde pilotul cu cele mai puține a avut câștig de cauză.

Din punctul meu de vedere a fost un factor de cumuli. Îmi pare rău că strategic vorbind am greșit cu intrarea la boxe. Îl felicit pe Kimi, a făcut o cursă uluitoare, așteptam să facă o greșeală într-o zonă de frânare, nu s-a întâmplat, nu am putut capitaliza.

Trebuie să recunosc, mi-ar fi prins bine victoria, dar nu am avut pur și simplu ritm pentru a-l depăși pe final de cursă. M-am simțit foarte bine în această cursă, dar până la urmă astăzi s-a tradus parcursul în cel care face cele mai puține greșeli.

A fost destul de tactică această cursă, pentru că trebuia să știi când să încarci bateria. Din punctul meu de vedere, pe final de cursă am fost prins pe picior greșit și asta s-a întâmplat“, a spus Norris după cursă.

Acțiunea din Formula 1 ia din nou o pauză și urmează să revină în weekend-ul 22-24 mai, cu Marele Premiu al Canadei.

