“Pe final am fost prins pe picior greșit”. Prima reacție a lui Lando Norris după cursa de la Miami

Lando Norris, ocupantul locului secund la finalul cursei din Miami, a acordat o primă reacție în interviurile “la cald” organizate de cei de la Formula 1. Britanicul crede că un factor de cumuli l-au făcut să nu poată să treacă de Kimi Antonelli în fruntea cursei și să rămână pe a doua treaptă a podimului.

Cursa Marelui Premiu de la Miami s-a încheiat cu victoria lui Kimi Antonelli, italianul stabilind o bornă istorică în “Marele Circ”. Puștiul lui Mercedes a devenit primul primul pilot din istorie care şi-a securizat primele 3 victorii din carieră în mod consecutiv cu 3 pole-position-uri la pachet.

Ce a spus Lando Norris după ce a terminat pe 2 în Miami

În spatele italianului s-a aflat Lando Norris, care nu a putut să treacă pe prima poziție pentru a-și asigura prima victorie din acest sezon. Totuși, campionul mondial a înregistrat cel mai bun rezultat din 2026, ținând cont că până acum performanța sa maximă fusese reprezentată de cele două locuri 5 din Australia și Japonia.

Norris crede că ierarhia finală a cursei din Florida a fost decisă la capitolul greșeli, unde pilotul cu cele mai puține a avut câștig de cauză.

“Din punctul meu de vedere a fost un factor de cumuli. Îmi pare rău că strategic vorbind am greșit cu intrarea la boxe. Îl felicit pe Kimi, a făcut o cursă uluitoare, așteptam să facă o greșeală într-o zonă de frânare, nu s-a întâmplat, nu am putut capitaliza.