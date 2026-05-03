Reacţia lui Oscar Piastri după ce s-a clasat pe 3 în cursa de la Miami: “Un pas mare înainte”

Australianul Oscar Piastri (25 de ani) a fost foarte mulţumit că a reuşit să prindă podiumul în cursa de Formula 1 de la Miami, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa a fost câştigată de italianul Kimi Antonelli (19 ani), care a reuşit o performanţă istorică. A devenit primul pilot din istoria Formulei 1 care obţine primele sale 3 victorii după ce a fost în pole position în fiecare dintre aceste 3 curse.
Colegul lui Piastri de la McLaren, Lando Norris (26 de ani), s-a clasat pe 2 la Miami. A fost o realizare bună pentru McLaren, progresul echipei fiind evident. În cursa de sprint piloţii McLaren au fost peste cei de la Mercedes, Norris fiind primul, iar Piastri al doilea. Leclerc s-a clasat pe 3 la sprint.
Oscar Piastri, după ce a obţinut locul 3 în cursa de la Miami: “Am făcut un pas mare înainte”
Despre progresul echipei sale a vorbit şi Oscar Piastri, la interviul de după cursa de la Miami. El a spus că de-abia aşteaptă cursa de la Miami.
“(n.r: Oscar, nu prea te-am văzut pe ecrane la începutul cursei, însă la final eşti pe podium. După Suzuka, unde ai avut o cursă foarte bună, n-ai avut o sesiune de calificări foarte bună, dar în final ai ajuns pe podium) Nu a fost cel mai uşor weekend pentru mine. Calificările de ieri au fost dezordonate pentru ambii piloţi McLaren. A trebuit să fac câteva depăşiri, pe final de cursă a trebuit să forţez.
Mulţumesc echipei, în mod evident am făcut un pas mare înainte.
(n.r: Este promiţător să vezi rezultatele lui Lando din acest weekend. În cursa de sprint aţi fost în faţa celor de la Mercedes şi probabil că de-abia aşteptaţi cursa din Canada) Da, cu siguranţă. În acest weekend am arătat că, dacă suntem pe poziţia corectă, putem avea un rezultat bun. Cu siguranţă am făcut un pas mare înainte şi vom mai face, probabil, încă unul înainte de Canada”, a declarat Oscar Piastri după cursă, într-un interviu pe care i l-a luat fostul pilot de Formula 1 Jenson Button.
