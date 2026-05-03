Reacţia lui Oscar Piastri după ce s-a clasat pe 3 în cursa de la Miami: “Un pas mare înainte”

Australianul Oscar Piastri (25 de ani) a fost foarte mulţumit că a reuşit să prindă podiumul în cursa de Formula 1 de la Miami, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa a fost câştigată de italianul Kimi Antonelli (19 ani), care a reuşit o performanţă istorică. A devenit primul pilot din istoria Formulei 1 care obţine primele sale 3 victorii după ce a fost în pole position în fiecare dintre aceste 3 curse.

Colegul lui Piastri de la McLaren, Lando Norris (26 de ani), s-a clasat pe 2 la Miami. A fost o realizare bună pentru McLaren, progresul echipei fiind evident. În cursa de sprint piloţii McLaren au fost peste cei de la Mercedes, Norris fiind primul, iar Piastri al doilea. Leclerc s-a clasat pe 3 la sprint.

Oscar Piastri, după ce a obţinut locul 3 în cursa de la Miami: “Am făcut un pas mare înainte”

Despre progresul echipei sale a vorbit şi Oscar Piastri, la interviul de după cursa de la Miami. El a spus că de-abia aşteaptă cursa de la Miami.

“(n.r: Oscar, nu prea te-am văzut pe ecrane la începutul cursei, însă la final eşti pe podium. După Suzuka, unde ai avut o cursă foarte bună, n-ai avut o sesiune de calificări foarte bună, dar în final ai ajuns pe podium) Nu a fost cel mai uşor weekend pentru mine. Calificările de ieri au fost dezordonate pentru ambii piloţi McLaren. A trebuit să fac câteva depăşiri, pe final de cursă a trebuit să forţez.

Mulţumesc echipei, în mod evident am făcut un pas mare înainte.