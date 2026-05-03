Bogdan Stănescu Publicat: 3 mai 2026, 22:01

Reacţia lui Kimi Antonelli după ce a reuşit o victorie istorică în Miami, stabilind un record absolut în Formula 1!

Kimi Antonelli, la declaraţii, după victoria istorică de la Miami / captura AntenaPLAY

Kimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu de la Miami, devenind primul pilot din istoria Formulei 1 care obţine primele sale 3 victorii plecând în fiecare dintre acestea din pole-position. Cursa istorică de la Miami a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Antonelli i-a mulţumit echipei sale pentru performanţa excepţională pe care a reuşit-o. El a avertizat că sezonul e încă lung. Lider în clasamentul general, italianul speră să obţină primul său titlu în Formula 1.

Kimi Antonelli, după ce a intrat în istoria Formulei 1 cu victoria de la Miami: “Mulţumiri echipei, fără echipă nu aş fi aici”

“(n.r: Bine ai venit la Miami, Kimi! O victorie excepţională, dar nu una uşoară) Startul nu a fost chiar atât de rău, aşa cum am mai avut. Nu m-am aşteptat ca Leclerc să frâneze atât de devreme. Am blocat roţile pe frânare, apoi am făcut o greşeală încercând să îl depăşesc pe Leclerc. Echipa a făcut o strategie incredibilă. Mă simt foarte bine că am câştigat această cursă deşi nu a fost uşor.

(n.r: Astăzi ai reuşit ceva istoric: primul pilot care câştigă primele lui 3 curse cu plecare din pole. Şi ai numai 19 ani. Este impresionant) Este doar începutul. Sezonul e unul lung. Muncim incredibil de mult. Echipa face o treabă excepţională. Fără echipă nu aş fi aici, aşa că multe mulţumiri echipei mele. Mă voi bucura pentru această victorie, apoi voi trece din nou la muncă pentru Canada”, i-a declarat Kimi Antonelli, imediat după cursă, fostului pilot de Formula 1 Jenson Button.

