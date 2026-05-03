Louis Munteanu, prima “dublă” în Statele Unite! Atacantul român, în formă maximă în MLS

Louis Munteanu (23 de ani) a reuşit o “dublă” în meciul pe care echipa sa, DC United, l-a câştigat, cu 2-0, în deplasare cu New York City. Atacantul român a deschis scorul în minutul 29 al meciului. Munteanu a fost omul potrivit la locul potrivit. În urma unei erori a celor de la New York City, după un aut, mingea a ajuns la Louis Munteanu, care nu l-a iertat pe portarul gazdelor, Freese, “executându-l” din doar câţiva metri.
Louis Munteanu avea să îşi completeze “dubla”, prima din MLS, în minutul 75, atunci când a transformat un penalty al echipei sale. Atacantul român e la al doilea meci la rând în care marchează, după ce în partida trecută, câştigată de DC United cu 3-2 contra celor de la Orlando, a înscris şi a fost omul meciului!
Louis Munteanu, prima “dublă” în MLS! Trei goluri în două meciuri pentru atacantul român
Louis Munteanu arată o formă excelentă, veste îmbucurătoare pentru echipa naţională. A ajuns la 3 goluri în două meciuri în MLS.
Cu Orlando a fost primul meci al atacantului român după o perioadă de absenţă de pe gazon, el suferind recent o accidentare la coapsă.
Munteanu a ajuns la 3 goluri în 7 meciuri în MLS. Vândut de CFR Cluj pentru 6 milioane de euro, Louis Munteanu este cotat de către transfermarkt.com la 5 milioane de euro.
Munteanu are 4 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala României. În sezonul 2022-2023, Louis Munteanu a cucerit titlul în România, cu Farul, în timp ce pe banca echipei constănţene se afla Gică Hagi (61 de ani), actualul selecţioner al României. Din echipa Farului de atunci mai făcea parte şi Denis Alibec (35 de ani), care evoluează şi acum pentru “marinari”.
LOUIS MUNTEANU PUTS US IN THE LEAD!pic.twitter.com/ndzBRlGtAV
— D.C. United (@dcunited) May 3, 2026
De penal Louis Munteanu consigue el segundo tanto de #DCUnited en el Citi Fieldpic.twitter.com/SrdIqsoK1P
— MLS Plus (@MLSPlusX) May 3, 2026
