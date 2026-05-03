Louis Munteanu, prima “dublă” în Statele Unite! Atacantul român, în formă maximă în MLS

Louis Munteanu (23 de ani) a reuşit o “dublă” în meciul pe care echipa sa, DC United, l-a câştigat, cu 2-0, în deplasare cu New York City. Atacantul român a deschis scorul în minutul 29 al meciului. Munteanu a fost omul potrivit la locul potrivit. În urma unei erori a celor de la New York City, după un aut, mingea a ajuns la Louis Munteanu, care nu l-a iertat pe portarul gazdelor, Freese, “executându-l” din doar câţiva metri.

Louis Munteanu avea să îşi completeze “dubla”, prima din MLS, în minutul 75, atunci când a transformat un penalty al echipei sale. Atacantul român e la al doilea meci la rând în care marchează, după ce în partida trecută, câştigată de DC United cu 3-2 contra celor de la Orlando, a înscris şi a fost omul meciului!

Louis Munteanu, prima “dublă” în MLS! Trei goluri în două meciuri pentru atacantul român

Louis Munteanu arată o formă excelentă, veste îmbucurătoare pentru echipa naţională. A ajuns la 3 goluri în două meciuri în MLS.

Cu Orlando a fost primul meci al atacantului român după o perioadă de absenţă de pe gazon, el suferind recent o accidentare la coapsă.

Munteanu a ajuns la 3 goluri în 7 meciuri în MLS. Vândut de CFR Cluj pentru 6 milioane de euro, Louis Munteanu este cotat de către transfermarkt.com la 5 milioane de euro.