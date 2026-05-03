Lovitură pentru Dinamo! Un om de bază a ieșit accidentat din derby-ul cu Univ. Craiova. Gestul făcut de Kopic

Dinamo a primit o veste extrem de proastă după o fază petrecută în startul reprizei secunde a derby-ului cu Universitatea Craiova.
Alberto Soro, mijlocașul “câinilor”, a ieșit accidentat după ce a acuzat probleme la umăr.
Dinamo l-a pierdut pe Alberto Soro în derby-ul din Bănie
După o primă repriză în care ambele formații au avut șansa să își treacă un gol în cont, a doua parte a început cum nu se putea mai rău pentru Dinamo. Alberto Soro a intrat într-un duel cu David Matei și Anzor la mijlocul terenului și s-a prăbușit fără să se mai poată ridica.
Pe transmisiune s-a putut observa cum mijlocașul spaniol se ține de umăr, dar și cum Musi a arătat tot înspre umăr atunci când încerca să le explice celor de pe margine ce s-a întâmplat. Staff-ul medical al “câinilor” a intrat pe teren, iar Soro a fost scos de pe gazon cu targa.
În momentul în care mijlocașul a ajuns la marginea terenului, Kopic a venit la el pentru a discuta puțin și a-l întreba cum se simte, un gest superb din partea antrenorului croat.
