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Acum e clar! Denis Drăguş are cale liberă spre FCSB

Radu Constantin Publicat: 26 iulie 2026, 18:14

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Acum e clar! Denis Drăguş are cale liberă spre FCSB

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

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FCSB aşteaptă să bifeze transferul lui Denis Drăguş, de la Trabzonspor, asta după ce atacantul român a discutat în mai multe rânduri cu Gigi Becali şi se pare că ar fi de acord cu revenirea în Liga 1.

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Mutarea la FCSB pare să devină o „telenovelă” pentru Denis Drăguş. Gigi Becali speră să-l aducă la echipă, dar încă nu s-a ajuns la un acord cu Trabzonspor.

Este acum clar că turcii vor să-l lase să plece. Trabzonspor a publicat lotul pe care îl folosește în primul amical al verii. Turcii dau piept cu germanii de la Frankfurt, iar Denis Drăguş nu a fost inclus nici măcar în lot.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguş

Întrebat care mai sunt ultimele noutăţi cu privire la transferul lui Denis Drăguş, Gigi Becali a răspuns sincer. Jucătorul i-a spus omului de afaceri că vrea să vină la FCSB, însă momentan mai are de rezolvat problema cu contractul de la Trabzonspor.

„Drăguș va veni când vrea, dacă poate omul. Dacă nu poate, ce să facă. Băiatul a zis că vrea, acum încearcă și el”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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