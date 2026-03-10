140 de milioane de euro pentru un nou stadion de lux din România. Anunţul e oficial. Când va fi gata - Antena Sport

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a anunţat, marţi, că o asociere al cărei lider este compania CONCELEX a cătigat licitaţia pentru realizarea stadionului Dan Păltinişanu din Timişoara. Dacă nu vor fi depuse contestaţii, în currând va fi semnat contractul. Investiţia de aproximativ 140 de milioane de euro trebuie să fie gata până în 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Stadionul Dan Păltinişanu are constructor! Compania Naţională de Investiţii a anunţat astăzi numele companiei care va construi noua arenă a Timişoarei. Procedura de selecţie a fost finalizată, avem un constructor, iar dacă în următoarele zece zile nu va fi depusă nicio contestaţie, se poate semna contractul de finanţare”, a anunţat marţi, Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

140 de milioane de euro pentru noul stadion “Dan Păltinişanu”

Potrivit acestuia, la finalizarea procedurilor birocratice, societatea câştigătoare va demara etapa de proiectare şi mai apoi lucrarile efective de ridicare a noului stadion.

”Sunt paşi obligatorii care durează deja de mult timp, dar ne apropiem de momentul pe care îl aşteptăm cu toţii de ani buni. A fost lipsă de încredere, deznădejde, amânări, dar, până la urmă, proiectul nostru merge înainte cu toate piedicile puse de-a lungul timpului de oameni care trebuiau să îl susţină. Vom avea la Timişoara cel mai modern stadion din România!”, a mai transmis Simonis.

A fost declarată câştigătoare asocierea CONCELEX (Leader), Construcţii Erbaşu, Concelex Engineering SRL, Terra Gaz Construct.