140 de milioane de euro pentru un nou stadion de lux din România. Anunţul e oficial. Când va fi gata - Antena Sport

140 de milioane de euro pentru un nou stadion de lux din România. Anunţul e oficial. Când va fi gata

Dan Roșu Publicat: 10 martie 2026, 12:49

Stadion Dan Păltinşanu

Compania Naţională de Investiţii (CNI) a anunţat, marţi, că o asociere al cărei lider este compania CONCELEX a cătigat licitaţia pentru realizarea stadionului Dan Păltinişanu din Timişoara. Dacă nu vor fi depuse contestaţii, în currând va fi semnat contractul. Investiţia de aproximativ 140 de milioane de euro trebuie să fie gata până în 2028.

”Stadionul Dan Păltinişanu are constructor! Compania Naţională de Investiţii a anunţat astăzi numele companiei care va construi noua arenă a Timişoarei. Procedura de selecţie a fost finalizată, avem un constructor, iar dacă în următoarele zece zile nu va fi depusă nicio contestaţie, se poate semna contractul de finanţare”, a anunţat marţi, Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

140 de milioane de euro pentru noul stadion “Dan Păltinişanu”

Potrivit acestuia, la finalizarea procedurilor birocratice, societatea câştigătoare va demara etapa de proiectare şi mai apoi lucrarile efective de ridicare a noului stadion.

”Sunt paşi obligatorii care durează deja de mult timp, dar ne apropiem de momentul pe care îl aşteptăm cu toţii de ani buni. A fost lipsă de încredere, deznădejde, amânări, dar, până la urmă, proiectul nostru merge înainte cu toate piedicile puse de-a lungul timpului de oameni care trebuiau să îl susţină. Vom avea la Timişoara cel mai modern stadion din România!”, a mai transmis Simonis.

A fost declarată câştigătoare asocierea CONCELEX (Leader), Construcţii Erbaşu, Concelex Engineering SRL, Terra Gaz Construct.

Compania CONCELEX a construit noul Stadion Steaua, din Bucureşti, unul cu 31.254 de locuri, inaugurat în urmă cu 4 ani. De asemenea, CONCELEX a mai construit, la Timişoara, noul Terminal al Aeroportului Internaţional.

O altă companie aflată în asociere pentru stadionul de la Timişoara, Erbaşu Construcţii va ridica la rându-i arena ”Nicolae Dobrin” de la Piteşti şi ”Gheorghe Hagi”, de la Constanţa. De asemenea. Erbaşu Construcţii a ridicat, la Timişoara, noua Maternitate Bega şi Centrul de Mari Arşi.

În iulie 2024, CNI a pornit licitaţia pentru construirea Stadionului ”Dan Păltinişanu” din Timişoara. Au participat asocierile: Precon Transilvania, Con- A – Operations, Concelex, Strabag, Svietelsky Construct, Mis Grup, Yildizlar Inşaat Ve Ticaret A.Ş.

Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroaseVremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
În urma licitaţiei, CNI a stabilit drept câştigător compania Con- A – Operations, iar asocierea clasată pe locul al doilea, condusă de CONCELEX a contestat rezultatul licitaţiei în instanţă şi a câştigat. Con- A – Operations poate contesta sentinţa.

Noul Stadion ”Dan Păltinişanu” de 32.000 de locuri de la Timişoara, cu tribune acoperite, va costa aproximativ 140 de milioane de euro şi trebuie să fie gata până în 2028.

Noul stadion, cel mai mare şi mai modern după Arena Naţională, se va ridica exact pe amplasamentul fostului stadion care a fost demolat complet.

Citește și:
