Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi - Antena Sport

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, cel puţin pentru acest final de sezon. Tehnicianul de 44 de ani a fost prezentat de fosta campioană într-un mod inedit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi

În locul cunoscutului mesaj în care apărea toată cariera antrenorului, în cazul lui Rădoi, cei de la FCSB au ales un video în care acesta apare alături de ultraşi, mesajul fiind unul emoţionant: ”Mirel Rădoi este unul dintre noi”.

Rădoi a susţinut un discurs în faţa celor 200 de ultraşi care au venit să îl primească cum se cuvine pe idolul lor, cu torţe şi tobe. Mirel a purtat chiar şi un hanorac cu sigla Peluzei Nord, având şi o eşarfă la gât cu însemnele ultraşilor.

”Trebuie să fim împreună, pentru că drumul nostru este comun, al vostru, ca suporteri, al nostru, ca și club, ca echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ce faceți voi aici, ceea ce noi o să facem aici, să fie cu pasiune. Mulțumesc frumos”, a spus Mirel Rădoi în fața suporterilor.