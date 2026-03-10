Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi - Antena Sport

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, cel puţin pentru acest final de sezon. Tehnicianul de 44 de ani a fost prezentat de fosta campioană într-un mod inedit.
Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi
În locul cunoscutului mesaj în care apărea toată cariera antrenorului, în cazul lui Rădoi, cei de la FCSB au ales un video în care acesta apare alături de ultraşi, mesajul fiind unul emoţionant: ”Mirel Rădoi este unul dintre noi”.
Rădoi a susţinut un discurs în faţa celor 200 de ultraşi care au venit să îl primească cum se cuvine pe idolul lor, cu torţe şi tobe. Mirel a purtat chiar şi un hanorac cu sigla Peluzei Nord, având şi o eşarfă la gât cu însemnele ultraşilor.
”Trebuie să fim împreună, pentru că drumul nostru este comun, al vostru, ca suporteri, al nostru, ca și club, ca echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ce faceți voi aici, ceea ce noi o să facem aici, să fie cu pasiune. Mulțumesc frumos”, a spus Mirel Rădoi în fața suporterilor.
Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi
Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB şi spune că acesta se va bucura de susţinerea fanilor indiferent de ce rezultate va avea.
“E un lucru extraordinar. Mi-ar dorit foarte mult ca Mirel să vină la noi. S-a întâmplat, sperăm să facă lucruri bune. Sperăm să pună piciorul unde trebuie şi să facă echipă.
Nu se pune problema, indiferent de situaţie noi suntem alături de el. Pe Mirel Rădoi îl susţinem indiferent de situaţie, de rezultate, de orice, asta ca să înţeleagă toată lumea. Mirel va fi susţinut de noi din toate punctele de vedere.
(n.r. întrebat dacă Mirel Rădoi rămâne şi din vară) Aici nu putem spune acum. Ce ştiu şi eu ca şi voi, că rămâne până în vară. Acum aşteptăm până în vară, aşa cum a zis şi patronul, dacă va fi suficient caşcaval să i se facă oferta şi să rămână în ţară.
Mirel este stelist adevărat. Sperăm ca venirea lui Mirel să fie un pas înainte şi să mai uităm din supărările avute. Eu exact asta am şi spus, 80 la sută din supărări s-au cam dus, mai rămâne să ne calificăm în Conference League”, a declarat Mustaţă.
