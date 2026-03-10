Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi
VIDEO

Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi

Dan Roșu Publicat: 10 martie 2026, 13:13

Comentarii
Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, la baza din Berceni - Antena Sport

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, cel puţin pentru acest final de sezon. Tehnicianul de 44 de ani a fost prezentat de fosta campioană într-un mod inedit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cum l-a prezentat OFICIAL FCSB pe Mirel Rădoi

În locul cunoscutului mesaj în care apărea toată cariera antrenorului, în cazul lui Rădoi, cei de la FCSB au ales un video în care acesta apare alături de ultraşi, mesajul fiind unul emoţionant: ”Mirel Rădoi este unul dintre noi”.

Rădoi a susţinut un discurs în faţa celor 200 de ultraşi care au venit să îl primească cum se cuvine pe idolul lor, cu torţe şi tobe. Mirel a purtat chiar şi un hanorac cu sigla Peluzei Nord, având şi o eşarfă la gât cu însemnele ultraşilor.

”Trebuie să fim împreună, pentru că drumul nostru este comun, al vostru, ca suporteri, al nostru, ca și club, ca echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ce faceți voi aici, ceea ce noi o să facem aici, să fie cu pasiune. Mulțumesc frumos”, a spus Mirel Rădoi în fața suporterilor.

Reclamă
Reclamă

Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a vorbit despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB şi spune că acesta se va bucura de susţinerea fanilor indiferent de ce rezultate va avea.

“E un lucru extraordinar. Mi-ar dorit foarte mult ca Mirel să vină la noi. S-a întâmplat, sperăm să facă lucruri bune. Sperăm să pună piciorul unde trebuie şi să facă echipă.

Nu se pune problema, indiferent de situaţie noi suntem alături de el. Pe Mirel Rădoi îl susţinem indiferent de situaţie, de rezultate, de orice, asta ca să înţeleagă toată lumea. Mirel va fi susţinut de noi din toate punctele de vedere.

A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei aniA plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Reclamă

(n.r. întrebat dacă Mirel Rădoi rămâne şi din vară) Aici nu putem spune acum. Ce ştiu şi eu ca şi voi, că rămâne până în vară. Acum aşteptăm până în vară, aşa cum a zis şi patronul, dacă va fi suficient caşcaval să i se facă oferta şi să rămână în ţară.

Mirel este stelist adevărat. Sperăm ca venirea lui Mirel să fie un pas înainte şi să mai uităm din supărările avute. Eu exact asta am şi spus, 80 la sută din supărări s-au cam dus, mai rămâne să ne calificăm în Conference League”, a declarat Mustaţă.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Observator
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
15:10
Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus
15:04
Ioan Ovidiu Sabău, la Farul Constanţa! A bătut palma cu Gică Hagi
14:42
Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
14:18
Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani
14:13
Un nou candidat pentru postul de antrenor de la Real Madrid. Un selecționer, pe lista scurtă a lui Perez
13:51
Modificare importantă făcută de Mircea Lucescu înainte de Turcia
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 6 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”