Eliza Samara, OUT de la WTT Champions Chongqing 2026 - Antena Sport

Elizabeta Samara a jucat în meciul de deschidere la WTT Champions Chongqing 2026 (China), iar tricolora a fost eliminată, după ce a pierdut cu 0-3.
Românca (41 mondial) a întâlnit-o pe Kuai Man (China, 5 mondial), în Infinity Arena, într-un meci încheiat în trei seturi.
Eliza Samara, eliminată e la WTT Champions Chongqing 2026
Elizabeta Samara a încercat să găsească soluţii în faţa jocului adversarei, însă a fost eliminată în primul tur, scor 0-3 (5-11, 5-11, 6-11).
Miercuri, de la 08:30, Bernadette Szocs o va întâlni pe Lily Zhang (SUA), pentru calificarea între primele 16 sportive ale tabloului.
