Meme Stoica, dezvăluiri din culisele negocierilor cu Mirel Rădoi: "A realizat și el că e singura noastră soluție" - Antena Sport

Faptul că Mirel Rădoi a acceptat să vină la FCSB a surprins pe toată lumea. Chiar şi Meme Stoica reunoaşte că şi pentru el a fost o surpriză.
Care a fost cheia succesului la negocieri? Meme Stoica crede că Mirel Rădoi a acceptat să vină pentru că şi-a dat seama că el este “singura variantă”.
“A venit ca să ne dea o mână de ajutor. Pentru că a realizat și el că e singura noastră soluție. Noi alternativă nu aveam. S-au vehiculat niște nume prin presă, am discutat cu Gigi. Sunt nume despre care nu am discutat, dar au apărut prin presă. În fine, fiecare are prieteniile lui, și dacă mai are nevoie mai apare prin presă numele lui. Dar era singura variantă pentru a face o mini revoluție de care aveam nevoie la momentul ăsta”, a spus Meme Stoica, pentru Fanatik.ro.
Managerul FCSB-ului crede că Gigi Becali îşi va ţine cuvântul dat faţă de Mirel Rădoi şi nu se va mai implica la echipă. Meme Stoica consideră că venirea lui Rădoi va fi şi pentru latifundiar un test.
“(n.r. – Vedem dacă patronul se va ține de promisiune) Vă garantez că se va ține de promisiune. Asta e în afara oricărui dubiu. (n.r. – Că nu va mai interveni sub nicio formă) Absolut. Categoric. Nici măcar nu se pune problema. Așa va fi. Altfel nu venea Mirel. Și este un test și pentru Gigi, un test al răbdării și dacă îl trece cred că el va avea cel mai mare câștig în plan personal și spiritual. Pentru el ar fi excepțional să renunțe la practicile pe care în ultima vreme le-a avut. În ultima vreme de vreo 20 de ani (n.r. – râde). Și să treacă la nivelul următor. Asta e realitatea”, a punctat Mihai Stoica.
“Am fost sceptic pentru că mă gândeam, acceptă Mirel? Acceptă Gigi să treacă în latura cealaltă și să lase un antrenor să facă tot ce trebuie să facă un antrenor? Obstacole extrem de mari în opinia mea. Dar uite că au fost toate depășite. D-aia nici nu am vrut să vorbesc, că mi-era teamă să nu se strice, să nu se facă până la urmă, să nu se materializeze și să risc să mă gândesc numai la ce mi-aș dori și să mă comport ca și cum s-ar fi rezolvat. Uite că s-a rezolvat. Mirel e de dimineață la bază împreună cu toți membrii noului staff și chiar am primit o veste destul de bună. Meciul nostru de vineri a fost mutat sâmbătă. Ne-am fi dorit să fim și noi anunțați înainte de a citi în presă. Dar nu contează asta. Mirel Rădoi are o zi în plus să pregătească meciul ăsta”, a mai spus oficialul.
Mirel Rădoi va debuta pe banca roș-albaștrilor, la meciul cu Metaloglobus, sâmbătă, 14 martie, ora 21:00. „Mă aștept la o resetare a unor jucători, care nu au arătat prea bine în ultima perioadă. Nici din punct de vedere al atitudinii. Că fotbalul nu se uită, dar atitudinea se schimbă în funcție de adversar, de perioadă. Sunt mulți factori. Ideea e că era o blazare la toate nivelurile la noi. Și aveam nevoie de cineva care să schimbe starea de spirit. Nu cred că exista o persoană care să poată face asta mai bine decât Mirel”, a mai spus Meme Stoica pentru sursa menţionată.
