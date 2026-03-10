FIFA, reacţie categorică legată de World Cup 2026, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu - Antena Sport

Închide meniul
FIFA, reacţie categorică legată de World Cup 2026, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

Dan Roșu Publicat: 10 martie 2026, 13:30

FIFA - Profimedia Images

“Cupa Mondială de fotbal este un eveniment prea mare pentru a fi amânat”, a afirmat Heimo Schirgi, directorul operaţional al FIFA, luni, la Centrul de Convenţii Kay Bailey Hutchison din Dallas, pe fondul războiului Orientul Mijlociu, relatează cotidianul L’Equipe. Competiţia va fi exclusiv în Universul Antena.

Întrebat despre participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu, Heimo Schirgi şi-a manifestat speranţa că toate naţiunile calificate “vor putea participa”.

Cu trei luni înainte de începerea celei de-a 23-a ediţii a Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), în ciuda războiului din Orientul Mijlociu dintre Statele Unite şi Israel, pe de o parte, şi Iran, de cealaltă parte, Federaţia Internaţională de Fotbal a dorit să transmită un mesaj încurajator în legătură cu desfăşurarea competiţiei, prin vocea reprezentantului său Heimo Schirgi, prezent luni la Dallas, la Centrul de Convenţii Kay Bailey Hutchison, centrul internaţional de difuzare a Cupei Mondiale.

Întrebat despre participarea Iranului, Heimo Schirgi a declarat că FIFA monitorizează îndeaproape situaţia din Orientul Mijlociu, colaborând cu partenerii săi naţionali şi internaţionali pentru a evalua evoluţia zilnică a conflictului.

Iranul se află în Grupa G la turneul final, alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă, iar participarea sa nu a fost pusă în acest moment sub semnul întrebării, deşi persistă întrebările cu privire la faptul dacă Teheranul va trimite o echipă în Statele Unite pentru turneul din această vară, în contextul unui război regional care ar putea escalada şi dacă guvernul SUA le-ar permite oficialilor iranieni să intre în ţară în cazul în care aceştia vor decide să participe la competiţie.

