Turcia poate primi o adevărată lovitură înainte de barajul cu România. Căpitanul lui Montella, incert - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Turcia poate primi o adevărată lovitură înainte de barajul cu România. Căpitanul lui Montella, incert

Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 13:37

Hakan Calhanoglu și jucătorii Turciei, după un gol marcat / Profimedia

Barajul pentru Mondial dintre România și Turcia este la aproape două săptămâni distanță, iar Vinceno Montella are un semn uriaș de întrebare înainte de confruntarea contra “tricolorilor”. Hakan Calhanoglu, mijlocașul de la Interul lui Chivu, este incert pentru meciul de pe 26 martie din cauza unei accidentări care l-a lăsat pe bancă la derby-ul pierdut cu AC Milan etapa trecută.

România o va înfrunta pe Turcia în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială într-un meci care se anunță “infernal” pentru jucătorii lui Mircea Lucescu la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park. Cu puțin timp înainte de partida din “țara semilunii”, Vincenzo Montella “tremură” din cauza incertitudinii care planează în jurul lui Calhanoglu.

Hakan Calhanoglu poate rata barajul dintre România și Turcia

Potrivit celor de la Sport Mediaset, mijlocașul de 32 de ani este sigur că va rata și următorul meci al lui Inter, cel cu Atalanta de pe 14 martie, din cauza unei accidentări la mușchiul aductor. Teoretic, Calhanoglu ar urma să revină pe gazon la partida de pe 22 martie contra Fiorentinei, chiar înainte de baraj.

Totuși, situația căpitanului Turciei nu pare deloc una “roz”, pentru că indiferent dacă va putea să joace din primul minut sau nu pentru trupa lui Montella pe 26 martie, sunt șanse să nu fie în formă maximă din cauza accidentării proaspete.

În ciuda incertitudinii legate de Calhanoglu, selecționerul naționalei din “țara semilunii” îl va convoca mai mult ca sigur pentru baraj, asta dacă accidentarea sa nu devine una serioasă, iar șansele de a juca ajung să fie 0. În cazul în care România o va învinge pe Turcia pe teren propriu, atunci o va întâlni tot în deplasare pe câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo.

