"Am făcut depășiri din greșeală". Dezvăluirea incredibilă a unui pilot din F1 după Marele Premiu al Australiei - Antena Sport

Gabriel Bortoleto, pilotul celor de la Audi, a făcut o dezvăluire extrem de interesantă după prima cursă disputată în noul sezon de Formula 1. Brazilianul a vorbit despre impactul noilor reguli din “Marele Circ” și a declarat că el a ajuns să facă depășiri la care nu se aștepta pe circuitul din Albert Park.

Marele Premiu al Australiei s-a încheiat weekend-ul trecut cu “dubla” celor de la Mercedes, victoria fiind garantată de George Russell. Totuși, un alt subiect principal legat de cursa de la antipozi s-a legat de adaptarea celor 22 de piloți la noul regulament.

Dezvăluirile făcute de Bortoleto după Grand Prix-ul Australiei

Printre cele mai tari declarații în acest sens i-a aparținut lui Gabriel Bortoleto, care a plecat din P10 și a încheiat cursa pe poziția a noua. Brazilianul, aflat la al doilea sezon în F1, a recunoscut fără menajamente că a avut momente în care a efectuat depășiri din greșeală pe circuit, după care a făcut o paralelă între regulile din trecut și cele din prezent.

Bortoleto a explicat că a profitat de momentele în care mașinile din fața sa treceau prin fenomentul de “clipping”. Concret, un monopost poate trece prin acest moment atunci când se apropie de finalul unei linii drepte cu accelerația călcată până la podea, moment în care motorul decide să conserve energie, mașina încetinind. Din acest sezon, motoarele sunt 50% electrice și 50% cu combustie internă.

“A fost foarte drăguț, trebuie să recunosc, dar mai sunt multe lucruri de învățat. Am făcut depășiri pe care nu voiam să le fac din greșeală, pentru că aveam atât de multă energie (n.r. la motor) și celelalte mașini experimentau procesul de «clipping» nebunește. Trebuie însă să gândești mult atunci când pilotezi.