Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am făcut depășiri din greșeală". Dezvăluirea incredibilă a unui pilot din F1 după Marele Premiu al Australiei - Antena Sport

Home | Formula 1 | “Am făcut depășiri din greșeală”. Dezvăluirea incredibilă a unui pilot din F1 după Marele Premiu al Australiei

“Am făcut depășiri din greșeală”. Dezvăluirea incredibilă a unui pilot din F1 după Marele Premiu al Australiei

Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 13:13

Comentarii
Am făcut depășiri din greșeală. Dezvăluirea incredibilă a unui pilot din F1 după Marele Premiu al Australiei

Gabriel Bortoleto, în timpul Marelui Premiu al Australiei / Profimedia

Gabriel Bortoleto, pilotul celor de la Audi, a făcut o dezvăluire extrem de interesantă după prima cursă disputată în noul sezon de Formula 1. Brazilianul a vorbit despre impactul noilor reguli din “Marele Circ” și a declarat că el a ajuns să facă depășiri la care nu se aștepta pe circuitul din Albert Park.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu al Australiei s-a încheiat weekend-ul trecut cu “dubla” celor de la Mercedes, victoria fiind garantată de George Russell. Totuși, un alt subiect principal legat de cursa de la antipozi s-a legat de adaptarea celor 22 de piloți la noul regulament.

Dezvăluirile făcute de Bortoleto după Grand Prix-ul Australiei

Printre cele mai tari declarații în acest sens i-a aparținut lui Gabriel Bortoleto, care a plecat din P10 și a încheiat cursa pe poziția a noua. Brazilianul, aflat la al doilea sezon în F1, a recunoscut fără menajamente că a avut momente în care a efectuat depășiri din greșeală pe circuit, după care a făcut o paralelă între regulile din trecut și cele din prezent.

Bortoleto a explicat că a profitat de momentele în care mașinile din fața sa treceau prin fenomentul de “clipping”. Concret, un monopost poate trece prin acest moment atunci când se apropie de finalul unei linii drepte cu accelerația călcată până la podea, moment în care motorul decide să conserve energie, mașina încetinind. Din acest sezon, motoarele sunt 50% electrice și 50% cu combustie internă.

A fost foarte drăguț, trebuie să recunosc, dar mai sunt multe lucruri de învățat. Am făcut depășiri pe care nu voiam să le fac din greșeală, pentru că aveam atât de multă energie (n.r. la motor) și celelalte mașini experimentau procesul de «clipping» nebunește. Trebuie însă să gândești mult atunci când pilotezi.

Reclamă
Reclamă

Anul trecut, totul era mai predictibil. Acolo, imediat ce făceai o depășire, era gata. Acum depășești, dar trebuie să calculezi următoarele trei linii drepte, pentru că poate tipul te va depăși la loc, după care tu trebuie să îl depășești pe următoarea.

Mi-aș fi dorit să vă dau mai mult detalii decât atât, dar și eu sunt încă puțin confuz cu regulamentul. Încep să le cunosc pe măsură ce le trăiesc“, a spus pilotul brazilian, potrivit motorsport.com.

Acțiunea din F1 continuă în weekend-ul 13-15 martie, când are loc Marele Premiu al Chinei.

A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei aniA plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Observator
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
15:10
Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus
15:04
Ioan Ovidiu Sabău, la Farul Constanţa! A bătut palma cu Gică Hagi
14:42
Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
14:18
Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani
14:13
Un nou candidat pentru postul de antrenor de la Real Madrid. Un selecționer, pe lista scurtă a lui Perez
13:51
Modificare importantă făcută de Mircea Lucescu înainte de Turcia
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 6 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”