200 de milioane de euro pentru Robert Lewandowski. Atacantul a luat decizia fără să stea pe gânduri

Robert Lewandowski a primit în iarnă o ofertă de 200 de milioane de euro din partea clubului saudit de fotbal Al-Ittihad, pe care a refuzat-o însă pentru a continua la FC Barcelona, a dezvăluit impresarul atacantului polonez, Pini Zahavi, citat de cotidianul Marca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Robert a avut pe masă o ofertă pe doi ani, în valoare de 100 de milioane de euro pe sezon, pe care nu a acceptat-o pentru că dorea să joace la FC Barcelona”, a declarat Zahavi pentru site-ul polonez SportoweFakty.

Robert Lewandowski a refuzat o ofertă de la Al-Ittihad de 200 de milioane de euro

Lewandowski a refuzat oferta lui Al-Ittihad, chiar dacă ştia că aceasta nu va mai fi valabilă în vară. El a părăsit clubul câteva luni mai târziu, realizând că nu va mai avea un loc la fel de important la Barca.

„Joan Laporta (preşedintele lui FC Barcelona – n.r.) îl adoră, cu adevărat! Şi a vrut ca Robert să joace pe Camp Nou încă un an. Am vorbit cu el despre asta în decembrie şi mi-a spus atunci: ‘Vreau ca Robert să rămână’. Dar Laporta, cu care sunt prieten de peste 30 de ani, nu se amestecă în munca antrenorilor. Directorul sportiv şi antrenorul sunt cei care decid lotul. Şi nu-i puteau garanta lui Robert un loc în primul unsprezece, ceea ce era mai important pentru el chiar decât banii. Îl cunoaşteţi, vrea mereu să joace, să fie un jucător cheie în echipă. Cu toate acestea, Deco şi Hansi (Flick) aveau viziuni diferite despre viitorul lui Robert la Barcelona, aşa că la un moment dat am început să luăm în considerare alte opţiuni”, a mai spus impresarul.

Liber de contract la finalul sezonului, Robert Lewandowski a semnat, în mod surprinzător, cu echipa americană Chicago Fire, la care a debutat recent.