Dumitru Dragomir l-a contrazis pe Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat: „Unul dintre marii fotbalişti ai ţării”

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este impresionat de Mihai Toma, tânărul de 19 ani al celor de la FCSB. Aşa cum a obişnuit, „Oracolul de la Bălceşti” pariază pe extrema roş-albaştrilor şi este convins că va ajunge un mare jucător al ţării.

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Dragomir susţine că l-a urmărit cu atenţie pe tânărul de 19 ani şi a scos în evidenţă calităţile pe care acesta le are, dar şi minusurile. Cu toate acestea, el consideră că Toma reprezintă viitorul FCSB-ului şi că poate valora peste 5 milioane de euro.

Dumitru Dragomir l-a contrazis pe Gigi Becali şi l-a lăudat pe Mihai Toma: „Peste 5 milioane”

Aceste declaraţii vin la doar câteva zile după ce Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Toma, după înfrângerea suferită de FCSB în meciul tur cu Auda, din al doilea tur preliminar Conference League. Intrat în minutul 78 al acelui meci, Toma nu a reuşit să îl impresioneze pe patronul roş-albaştrilor.

„O să mai fac o predicție. Eu zic că la FCSB este un jucător din care eu aș putea să fac unul dintre marii fotbaliști ai acestei țări. E vorba de Toma. L-am analizat foarte atent. Nu e lăsat să se exprime pentru că stau ăia cu gura pe ei. Are niște calități… o capacitate de efort ieșită din comun. Apoi, viteză în execuție cum nu au trei jucători de la FCSB.

Ce îi lipsește: lovitura mingii cu capul, pentru că el e mic și nimeni nu a exersat cu el. Dar are forță în picioare și dacă ai forță în picioare, obligatoriu, poți să ai și detentă. Eu aș face un fotbalist de peste 5.000.000 de euro din el. L-aș face pe Toma un jucător peste toți colegii lui de la FCSB.