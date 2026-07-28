Home | Fotbal | Liga 1 | Dumitru Dragomir l-a contrazis pe Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat: „Unul dintre marii fotbalişti ai ţării”

Dumitru Dragomir l-a contrazis pe Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat: „Unul dintre marii fotbalişti ai ţării”

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 12:01

Comentarii
Dumitru Dragomir l-a contrazis pe Gigi Becali! Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat: „Unul dintre marii fotbalişti ai ţării

Dumitru Dragomir, în tribune, la un meci / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este impresionat de Mihai Toma, tânărul de 19 ani al celor de la FCSB. Aşa cum a obişnuit, „Oracolul de la Bălceşti” pariază pe extrema roş-albaştrilor şi este convins că va ajunge un mare jucător al ţării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dragomir susţine că l-a urmărit cu atenţie pe tânărul de 19 ani şi a scos în evidenţă calităţile pe care acesta le are, dar şi minusurile. Cu toate acestea, el consideră că Toma reprezintă viitorul FCSB-ului şi că poate valora peste 5 milioane de euro.

Dumitru Dragomir l-a contrazis pe Gigi Becali şi l-a lăudat pe Mihai Toma: „Peste 5 milioane”

Aceste declaraţii vin la doar câteva zile după ce Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Toma, după înfrângerea suferită de FCSB în meciul tur cu Auda, din al doilea tur preliminar Conference League. Intrat în minutul 78 al acelui meci, Toma nu a reuşit să îl impresioneze pe patronul roş-albaştrilor.

„O să mai fac o predicție. Eu zic că la FCSB este un jucător din care eu aș putea să fac unul dintre marii fotbaliști ai acestei țări. E vorba de Toma. L-am analizat foarte atent. Nu e lăsat să se exprime pentru că stau ăia cu gura pe ei. Are niște calități… o capacitate de efort ieșită din comun. Apoi, viteză în execuție cum nu au trei jucători de la FCSB.

Ce îi lipsește: lovitura mingii cu capul, pentru că el e mic și nimeni nu a exersat cu el. Dar are forță în picioare și dacă ai forță în picioare, obligatoriu, poți să ai și detentă. Eu aș face un fotbalist de peste 5.000.000 de euro din el. L-aș face pe Toma un jucător peste toți colegii lui de la FCSB.

Reclamă
Reclamă

Este un jucător care aleargă foarte mult, care îți face alunecări, care dă drumul repede la minge, care recuperează balonul de la adversar. Ce îți mai trebuie să aduci jucători de afară? Are și viteză. Ordonează-l, ai grijă de el, dă-i mingea să o domesticească. Cred că Toma o să spargă bariera. Are niște calități cum nu au mulți. Nu ați văzut ce frecvență are? Cum pleacă de pe loc, ca avionul cu reacție”, a declarat Dumitru Dragomir, la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un salvamar de doar 16 ani își riscă viața și salvează un copil din valurile uriașe. VIDEO
Observator
Momentul în care un salvamar de doar 16 ani își riscă viața și salvează un copil din valurile uriașe. VIDEO
De ce nu are Ion Oblemenco nicio selecție în echipa națională. Răzvan Ioan Boanchiș dezvăluie paradoxul: „A îmbrăcat tricoul împotriva lui Garrincha”
Fanatik.ro
De ce nu are Ion Oblemenco nicio selecție în echipa națională. Răzvan Ioan Boanchiș dezvăluie paradoxul: „A îmbrăcat tricoul împotriva lui Garrincha”
13:53

Sancţiuni drastice după scandalul trucării de meciuri din Liga a 3-a. Care a fost cea mai mare amendă
13:50

VIDEOA venit verdictul! VAR-ul a greşit când l-a eliminat pe Embolo cu Argentina: „Utilizare abuzivă a asistenţei video”
13:42

Valeriu Iftime, despre finalul nebun din FC Botoşani – Rapid: „Dacă nu era VAR, trecea trenul”
13:20

200 de milioane de euro pentru Robert Lewandowski. Atacantul a luat decizia fără să stea pe gânduri
12:43

Răsturnare de situație: 80 de milioane €! Barcelona vrea să-i sufle ținta verii lui Real Madrid
12:34

OFICIAL | Zinedine Zidane este noul selecţioner al Franţei: „Am avut multe oferte, dar le-am refuzat pentru naţională”
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 4 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 5 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 6 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial