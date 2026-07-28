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Răsturnare de situație: 80 de milioane €! Barcelona vrea să-i sufle ținta verii lui Real Madrid

Ionuţ Axinescu Publicat: 28 iulie 2026, 12:43

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Răsturnare de situație: 80 de milioane €! Barcelona vrea să-i sufle ținta verii lui Real Madrid

Jucătorii la începutul meciului Barcelona - Real Madrid/ Profimedia

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Real Madrid se grăbește să încheie două transferuri în aceste zile. „Los blancos” sunt aproape să finalizeze negocierile pentru Yan Diomande (19 ani), de la Leipzig, și continuă „ofensiva” pentru Rodri (30 de ani), campion mondial cu Spania.

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Mijlocașul lui Manchester City ar fi discutat deja cu conducerea madrilenă și ar fi acceptat, de principiu, termenii contractuali propuși. Totuși, Real Madrid are concurență neașteptată pentru fostul Balon de Aur, chiar de la Barcelona!

Rodri, dorit la Barcelona după accidentarea lui De Jong!

Catalanii l-au pierdut pe Frenkie de Jong, accidentat pe termen mai lung, și caută un înlocuitor de clasă pentru olandez. Potrivit jurnalistului Oriol Domènech, de la Radio Catalunya, Deco îl vrea pe Rodri la Barcelona.

Nu e ciudat ca Barcelona să întrebe de Rodri și să vadă care e situația”, a spus jurnalistul catalan. Iar argumente în favoarea acestei mutări există, precizează presa locală.

Rodri n-ar zice „nu” unui transfer în Catalonia, unde ar evolua alături de mulți dintre colegii săi de la naționala „La Roja”. Pe deasupra, și prețul ar fi unul rezonabil. Mijlocașul spaniol a refuzat prelungirea angajamentului cu City și mai are doar un an de contract în Anglia, ceea ce înseamnă că ar putea fi achiziționat cu o sumă chiar mai mică de 80 de milioane de euro, cât solicită gruparea engleză.

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Rodri
Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale 2026 / Getty Images

Lovitură pentru Real Madrid? „Nu va fi simplu”

Oriol Domènech a adăugat însă că Barcelona are o luptă grea cu Real Madrid, pregătită să bage mâna în buzunar pentru a-i face pe plac lui Jose Mourinho. „Nu va fi deloc simplu, văzând cât cheltuiește Real Madrid”, a spus jurnalistul catalan.

În această vară, Florentino Pérez i-a adus la Madrid pe Marc Cucurella, în schimbul a 55 de milioane de euro, și Denzel Dumfries, pentru 20 de milioane, pe lângă Bernardo Silva și Ibrahima Konaté, sosiți liberi de contract.

Pe deasupra, Real Madrid e gata să plătească circa 120 de milioane de euro pentru a-și asigura serviciile lui Yan Diomande.

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