Răsturnare de situație: 80 de milioane €! Barcelona vrea să-i sufle ținta verii lui Real Madrid

Real Madrid se grăbește să încheie două transferuri în aceste zile. „Los blancos” sunt aproape să finalizeze negocierile pentru Yan Diomande (19 ani), de la Leipzig, și continuă „ofensiva” pentru Rodri (30 de ani), campion mondial cu Spania.

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Mijlocașul lui Manchester City ar fi discutat deja cu conducerea madrilenă și ar fi acceptat, de principiu, termenii contractuali propuși. Totuși, Real Madrid are concurență neașteptată pentru fostul Balon de Aur, chiar de la Barcelona!

Rodri, dorit la Barcelona după accidentarea lui De Jong!

Catalanii l-au pierdut pe Frenkie de Jong, accidentat pe termen mai lung, și caută un înlocuitor de clasă pentru olandez. Potrivit jurnalistului Oriol Domènech, de la Radio Catalunya, Deco îl vrea pe Rodri la Barcelona.

„Nu e ciudat ca Barcelona să întrebe de Rodri și să vadă care e situația”, a spus jurnalistul catalan. Iar argumente în favoarea acestei mutări există, precizează presa locală.

Rodri n-ar zice „nu” unui transfer în Catalonia, unde ar evolua alături de mulți dintre colegii săi de la naționala „La Roja”. Pe deasupra, și prețul ar fi unul rezonabil. Mijlocașul spaniol a refuzat prelungirea angajamentului cu City și mai are doar un an de contract în Anglia, ceea ce înseamnă că ar putea fi achiziționat cu o sumă chiar mai mică de 80 de milioane de euro, cât solicită gruparea engleză.