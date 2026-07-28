Anunţ de ultim moment despre Denis Alibec, înaintea meciului cu FCSB. Ce se întâmplă cu atacantul

Farul a făcut un anunţ de ultim moment despre Denis Alibec, înaintea meciului cu FCSB. Atacantul de 35 de ani s-a accidentat în ultimul meci disputat de constănţeni, cu Corvinul, câştigat cu 2-0 în etapa a doua a Ligii 1.

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În minutul 14 al partidei, Denis Alibec a resimţit dureri în timpul unui sprint către poarta adversă, astfel că a fost înlocuit. Ioan Ovidiu Sabău l-a trimis în locul atacantului pe Răzvan Tănasă.

Anunţ de ultim moment despre Denis Alibec: va rata meciul cu FCSB

Denis Alibec a efectuat mai multe teste medicale, după meciul cu Corvinul. Farul a anunţat că atacantul a suferit o leziune musculară, astfel că va rata cel puţin partida cu FCSB din etapa a treia a sezonului. Partida se va disputa luni, de la ora 21:30.

„ALIBEC A PRIMIT REZULTATUL ANALIZELOR Căpitan în disputa cu Corvinul, 2-0 în etapa a 2-a, Denis Alibec a fost nevoit să părăsească terenul în min. 14 din cauza unei accidentări.

Atacantul „marinarilor” a sprintat atunci spre o minge pe partea stângă a atacului, dar s-a oprit numai după câțiva metri după ce a simțit o durere la coapsa piciorului. Nu a mai putut continua partida și ulterior a efectuat un RMN pentru a identifica exact cauza.