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Anunţ de ultim moment despre Denis Alibec, înaintea meciului cu FCSB. Ce se întâmplă cu atacantul

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 11:23

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Anunţ de ultim moment despre Denis Alibec, înaintea meciului cu FCSB. Ce se întâmplă cu atacantul

Denis Alibec, în timpul unui meci la Farul/ Sport Pictures

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Farul a făcut un anunţ de ultim moment despre Denis Alibec, înaintea meciului cu FCSB. Atacantul de 35 de ani s-a accidentat în ultimul meci disputat de constănţeni, cu Corvinul, câştigat cu 2-0 în etapa a doua a Ligii 1.

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În minutul 14 al partidei, Denis Alibec a resimţit dureri în timpul unui sprint către poarta adversă, astfel că a fost înlocuit. Ioan Ovidiu Sabău l-a trimis în locul atacantului pe Răzvan Tănasă.

Anunţ de ultim moment despre Denis Alibec: va rata meciul cu FCSB

Denis Alibec a efectuat mai multe teste medicale, după meciul cu Corvinul. Farul a anunţat că atacantul a suferit o leziune musculară, astfel că va rata cel puţin partida cu FCSB din etapa a treia a sezonului. Partida se va disputa luni, de la ora 21:30.

„ALIBEC A PRIMIT REZULTATUL ANALIZELOR Căpitan în disputa cu Corvinul, 2-0 în etapa a 2-a, Denis Alibec a fost nevoit să părăsească terenul în min. 14 din cauza unei accidentări.

Atacantul „marinarilor” a sprintat atunci spre o minge pe partea stângă a atacului, dar s-a oprit numai după câțiva metri după ce a simțit o durere la coapsa piciorului. Nu a mai putut continua partida și ulterior a efectuat un RMN pentru a identifica exact cauza.

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În urma analizelor s-a constatat că a suferit numai o leziune musculară ce necesită aproximativ 10-14 zile de refacere.

Acest lucru înseamnă că Denis va rata cel puțin partida cu FCSB din deplasare, din etapa a 3-a, care se va disputa luni, 3 august, de la ora 21:30. Apoi, în funcție de cum va decurge recuperarea, urmează să se ia o decizie dacă atacantul Farului ar putea să revină pentru disputa cu Csikszereda, de pe teren propriu, din etapa a 4-a, care va avea loc la 8 august, de la ora 18:30″, a anunţat Farul, printr-un comunicat.

Denis Alibec va rata astfel şansa să se dueleze cu fosta echipă. Atacantul s-a întors la formaţia roş-albastră în vara anului trecut, însă după doar jumătate de sezon, el a revenit la Farul, echipă cu care şi-a prelungit contractul în această vară, până în 2027.

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