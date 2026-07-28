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„Ce insolvenţă?” Neluţu Varga a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la CFR Cluj. Ultima datorie plătită

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 12:29

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„Ce insolvenţă? Neluţu Varga a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la CFR Cluj. Ultima datorie plătită

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

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Neluţu Varga a oferit ultimele detalii despre situaţia financiară de la CFR Cluj. Clubul din Gruia traversează o perioadă extrem de dificilă, zvonindu-se chiar că ar putea ajunge din nou în insolvenţă.

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Patronul de la CFR Cluj a făcut „lumină” şi a dezvăluit că nu se pune problema ca echipa lui să ajungă într-o astfel de situaţie.

Neluţu Varga a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la CFR Cluj

Neluţu Varga a dezvăluit că a achitat o primă rată din datoria către ANAF, în valoare de 150.000 de euro. Pe următoarea, clujenii trebuie să o achite luna viitoare, patronul echipei dând asigurări că lucrurile se vor rezolva.

Varga a mai subliniat că nu-şi doreşte ca echipa lui să ajungă în insolvenţă. Clubul a mai fost într-o astfel de situaţie în urmă cu aproape zece ani, perioadă în care şi Dinamo se afla în insolvenţă.

Da, s-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF. Următoarea trebuie achitată în august.

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Ce faliment? Ce insolvență? Nici vorbă! Dacă doream asta, nu mai făceam nici o plată. Sper să rezolv cât mai repede. Depind de afacerile mele, dar se rezolvă„, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.

Andrei Cordea a depus memoriu la FRF

Situația financiară de la CFR Cluj continuă să provoace tensiuni, iar mai mulți jucători au de recuperat sume importante din salarii. Printre aceștia se numără Andrei Cordea și Karlo Muhar, care, potrivit Digi Sport, au de încasat împreună aproximativ 380.000 de euro.

Andrei Cordea are restanțe în valoare de 80.000 de euro, reprezentând trei salarii și un bonus, în timp ce Karlo Muhar ar avea de primit aproximativ 300.000 de euro. În cazul în care salariile restante nu vor fi achitate, Cordea ar putea deveni liber de contract.

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Mijlocaşul a marcat o „dublă” în victoria CFR-ului cu Voluntari, scor 5-0, oferind declaraţii despre situaţia sa la finalul partidei.

„(n.r: despre viitorul lui) Nu am absolut nimic să ascund. Ce este e între mine şi club. Nu am spus nimănui să facă asta (n.r: să-şi depună memoriu). Am amânat de două ori (n.r: banii la semnătură). Am o relaţie bună cu clubul. Îmi doresc să rămân, să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Andrei Cordea după meci, pentru digisport.ro.

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