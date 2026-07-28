„Ce insolvenţă?” Neluţu Varga a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la CFR Cluj. Ultima datorie plătită

Neluţu Varga a oferit ultimele detalii despre situaţia financiară de la CFR Cluj. Clubul din Gruia traversează o perioadă extrem de dificilă, zvonindu-se chiar că ar putea ajunge din nou în insolvenţă.

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Patronul de la CFR Cluj a făcut „lumină” şi a dezvăluit că nu se pune problema ca echipa lui să ajungă într-o astfel de situaţie.

Neluţu Varga a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la CFR Cluj

Neluţu Varga a dezvăluit că a achitat o primă rată din datoria către ANAF, în valoare de 150.000 de euro. Pe următoarea, clujenii trebuie să o achite luna viitoare, patronul echipei dând asigurări că lucrurile se vor rezolva.

Varga a mai subliniat că nu-şi doreşte ca echipa lui să ajungă în insolvenţă. Clubul a mai fost într-o astfel de situaţie în urmă cu aproape zece ani, perioadă în care şi Dinamo se afla în insolvenţă.

„Da, s-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF. Următoarea trebuie achitată în august.