Încă un jucător e OUT de la Universitatea Craiova. Oltenii renunţă la el înaintea returului cu Levski

Încă un jucător va pleca de la Universitatea Craiova. Oltenii au decis să renunţe la Darius Fălcuşan (20 de ani), înaintea returului cu Levski Sofia din turul doi preliminar de Champions League. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0.

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Tânărul fundaş central nu face parte din planurile lui Filipe Coelho pentru sezonul care a început recent, astfel că oficialii olteni au decis să renunţe la el.

Încă un jucător e OUT de la Universitatea Craiova: Darius Fălcuşan

Darius Fălcuşan va rămâne însă sub contract cu Universitatea Craiova, urmând să fie împrumutat la o echipă din Liga a 2-a, notează fanatik.ro. Oltenii vor ca tânărul stopper să prindă cât mai multe minute în acest sezon, neavând şansa să obţină acest lucru dacă ar fi rămas sub comanda lui Filipe Coelho.

Sursa citată anterior notează că echipa la care va ajunge Darius Fălcuşan este Concordia Chiajna. Ilfovenii se pregătesc de debutul în noul sezon de Liga a 2-a, din acest final de săptămână.

Darius Fălcuşan, cotat la suma de 100.000 de euro, mai are contract cu Universitatea Craiova până în 2029. Fundaşul central a fost transferat de olteni în vara anului trecut de la Empoli U19, în schimbul sumei de 300.000 de euro.