OFICIAL | Zinedine Zidane este noul selecţioner al Franţei: „Am avut multe oferte, dar le-am refuzat pentru naţională”

Zinedine Zidane a fost prezentat oficial de către Federaţia Franceză de Fotbal şi a devenit noul selecţioner al echipei naţionale. „Zizou” i-a luat locul lui Didier Deschamps, cel care a condus timp de 14 ani naţionala Franţei, timp în care a cucerit Cupa Mondială din 2018.
Zidane, care nu a mai antrenat din 2021, atunci când a încheiat al doilea mandat la Real Madrid, îşi împlineşte astfel marele vis, acela de a conduce naţionala Franţei. Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, a anunţat că „Zizou” a semnat un contract valabil pe următorii patru ani.
Zinedine Zidane este noul selecţioner al Franţei
Zidane a început conferinţa de presă cu un mesaj pentru pompierii francezi, care se luptă zilele aceastea cu flăcările care fac ravagii în Hexagon. „Vreau să încep cu un mesaj de susţinere pentru toţi pompierii. Multe familii trec prin momente dificile”.
Fostul mare fotbalist a dezvăluit apoi că a avut şi alte oferte în toţi aceşti ani în care nu a antrenat, dar le-a refuzat pe toate pentru a deveni selecţionerul Franţei:
„Vreau să vă mulţumesc pentru încredere (n.r. către Philippe Diallo), Comitetului Executiv cu care am vorbit de dimineaţă, tuturor angajaţilor din federaţie pentru munca pe care o depun în fiecare zi. E un vis devenit realitate.
Am avut multe oferte timp de patru sau cinci ani de la echipe de club, dar am refuzat pentru naţionala Franţei. Este singurul lucru pe care voiam să îl fac. Am ştiut de când eram copil, de când jucam la juniori. Am trecut prin toate etapele până când am ajuns în echipa de seniori.
Voi da totul pentru ca acestă echipă să continue să câştige. Este singurul lucru care încă mă motivează”, a declarat Zinedine Zidane, la prima conferinţă de presă din postura de selecţioner al Franţei.
𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026
„Este un moment excepţional”
Philippe Diallo, preşedintele FFF, a fost cel care a început conferinţa de presă. El i-a mulţumit lui Didier Deschamps pentru performanţele realizate în ultimii 14 ani şi a subliniat importanţa numirii lui Zidane pe banca naţionalei pentru fotbalul francez:
„Este un moment excepţional. De 14 ani federaţia nu a mai fost în această situaţie. Îi mulţumim lui Didier Deschamps pentru munca depusă timp de 14 ani în care a ţinut naţionala Franţei în top. A refăcut imaginea Franţei şi a readus performanţa. E important să recunoaştem acest lucru acum, când se încheie acest ciclu.
Când Didier Deschamps a anunţat în ianuarie 2025 că nu vrea să mai continue, am avut de-a face cu o situaţie fără precedent. Trebuia să găsesc o soluţie pentru a mă asigura că această epocă de aur a fotbalului francez va continua şi în momentul în care va începe un nou ciclu. Am spus că federaţia trebuie să fie pregătită când vine momentul. Acesta a venit şi federaţia e pregătită.
M-am întâlnit cu Zidane în februarie 2025. De atunci am avut mai multe întâlniri şi uşor-uşor am ajuns la acest moment. Zidane este o legendă a fotbalului francez şi de mulţi ani a făcut cunoscut faptul că visul său este să antreneze naţionala Franţei”, a spus Philippde Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal.
« L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire »
💬 Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France pic.twitter.com/z38deVAUmo
— L’Équipe (@lequipe) July 28, 2026
În ceea ce priveşte staff-ul său, Zidane a dezvăluit că va fi asemănător cu cel pe care l-a avut la Real Madrid. De asemenea, „Zizou” a vorbit despre stilul de joc pe care îl vor avea francezii, dar şi despre discuţia pe care o va avea cu Didier Deschamps:
„Am jucat ca număr 10, așa că sunt motivat să înscriem multe goluri. În curând, lumea îmi va cunoaște stilul. Nu a fost programată o discuție cu Didier Deschamps, dar trebuie să vorbesc cu el și o voi face cu mare plăcere.
Staff-ul meu de la naționala Franței va fi asemănător cu cel pe care l-am avut la Real Madrid, cu două-trei completări. Franța a avut un parcurs magnific la Cupa Mondială”, a mai spus Zidane.
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