OFICIAL | Zinedine Zidane este noul selecţioner al Franţei: „Am avut multe oferte, dar le-am refuzat pentru naţională”

„Este un moment excepţional”

Philippe Diallo, preşedintele FFF, a fost cel care a început conferinţa de presă. El i-a mulţumit lui Didier Deschamps pentru performanţele realizate în ultimii 14 ani şi a subliniat importanţa numirii lui Zidane pe banca naţionalei pentru fotbalul francez:

„Este un moment excepţional. De 14 ani federaţia nu a mai fost în această situaţie. Îi mulţumim lui Didier Deschamps pentru munca depusă timp de 14 ani în care a ţinut naţionala Franţei în top. A refăcut imaginea Franţei şi a readus performanţa. E important să recunoaştem acest lucru acum, când se încheie acest ciclu.

Când Didier Deschamps a anunţat în ianuarie 2025 că nu vrea să mai continue, am avut de-a face cu o situaţie fără precedent. Trebuia să găsesc o soluţie pentru a mă asigura că această epocă de aur a fotbalului francez va continua şi în momentul în care va începe un nou ciclu. Am spus că federaţia trebuie să fie pregătită când vine momentul. Acesta a venit şi federaţia e pregătită.

M-am întâlnit cu Zidane în februarie 2025. De atunci am avut mai multe întâlniri şi uşor-uşor am ajuns la acest moment. Zidane este o legendă a fotbalului francez şi de mulţi ani a făcut cunoscut faptul că visul său este să antreneze naţionala Franţei”, a spus Philippde Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal.

« L’équipe de France, c’est la seule chose que je voulais faire »

💬 Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France pic.twitter.com/z38deVAUmo

— L’Équipe (@lequipe) July 28, 2026

În ceea ce priveşte staff-ul său, Zidane a dezvăluit că va fi asemănător cu cel pe care l-a avut la Real Madrid. De asemenea, „Zizou” a vorbit despre stilul de joc pe care îl vor avea francezii, dar şi despre discuţia pe care o va avea cu Didier Deschamps:

„Am jucat ca număr 10, așa că sunt motivat să înscriem multe goluri. În curând, lumea îmi va cunoaște stilul. Nu a fost programată o discuție cu Didier Deschamps, dar trebuie să vorbesc cu el și o voi face cu mare plăcere.

Staff-ul meu de la naționala Franței va fi asemănător cu cel pe care l-am avut la Real Madrid, cu două-trei completări. Franța a avut un parcurs magnific la Cupa Mondială”, a mai spus Zidane.