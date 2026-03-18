A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”

ADO Den Haag a reușit promovarea în prima ligă din Olanda, cu șase runde înaintea finalului de campionat din Eerste Divisie. Formația din Haga a învins-o cu 1-0 pe Jong Utrecht, în etapa a 32-a, și a ajuns la 74 de puncte. ADO e pe primul loc și are 22 de puncte peste poziția a treia, care duce la barajul pentru promovare.

Evan Rottier, în minutul 50, a marcat golul care îi duce pe cei din Haga în Eredivisie pentru prima oară din 2021 încoace. Dar starul absolut de la final a fost fundașul central finlandez Diogo Tomas.

Diogo Tomas a venit cu trabucul și berea la interviu

La interviul de după meci, apărătorul central a apărut relaxat, cu ochelari de soare și trăgând cu sete dintr-un trabuc. „Da, sunt popular. Sunt cine sunt”, a răspuns Diogo Tomas la prima întrebare a reporterului, după care a luat o gură de bere.

Chestionat cu privire la viitorul său la ADO Den Haag, finlandezul a vorbit despre el însuși la persoana a treia, în stilul lui Marius Șumudică. „Da, Tomas va fi și sezonul viitor. Nu știm încă unde va fi, dar Tomas va fi undeva în stagiunea viitoare”, a zis apărătorul în vârstă de 28 de ani.

Distras de colegii săi, Diogo Tomas nu a auzit următoarea întrebare, dacă viitorul său ar putea fi totuși la Haga, și l-a rugat pe jurnalist să o repete. „Ce ai întrebat? Da, totul e posibil, îmi place aici, îi iubesc pe coelgii mei, sunt gata să merg la război cu ei”, a încheiat finlandezul cu origini portugheze.