Home | Fotbal | A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”

A dat interviul anului, imediat după ce echipa lui a promovat: trabuc, bere și „stilul Șumudică”

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 martie 2026, 18:04

Comentarii
Diogo Tomas/ ESPN

ADO Den Haag a reușit promovarea în prima ligă din Olanda, cu șase runde înaintea finalului de campionat din Eerste Divisie. Formația din Haga a învins-o cu 1-0 pe Jong Utrecht, în etapa a 32-a, și a ajuns la 74 de puncte. ADO e pe primul loc și are 22 de puncte peste poziția a treia, care duce la barajul pentru promovare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Evan Rottier, în minutul 50, a marcat golul care îi duce pe cei din Haga în Eredivisie pentru prima oară din 2021 încoace. Dar starul absolut de la final a fost fundașul central finlandez Diogo Tomas.

Diogo Tomas a venit cu trabucul și berea la interviu

La interviul de după meci, apărătorul central a apărut relaxat, cu ochelari de soare și trăgând cu sete dintr-un trabuc. „Da, sunt popular. Sunt cine sunt”, a răspuns Diogo Tomas la prima întrebare a reporterului, după care a luat o gură de bere.

Chestionat cu privire la viitorul său la ADO Den Haag, finlandezul a vorbit despre el însuși la persoana a treia, în stilul lui Marius Șumudică. „Da, Tomas va fi și sezonul viitor. Nu știm încă unde va fi, dar Tomas va fi undeva în stagiunea viitoare”, a zis apărătorul în vârstă de 28 de ani.

Distras de colegii săi, Diogo Tomas nu a auzit următoarea întrebare, dacă viitorul său ar putea fi totuși la Haga, și l-a rugat pe jurnalist să o repete. „Ce ai întrebat? Da, totul e posibil, îmi place aici, îi iubesc pe coelgii mei, sunt gata să merg la război cu ei”, a încheiat finlandezul cu origini portugheze.

Reclamă
Reclamă

Popular, dar nu om de bază la clubul patronat de un american

În ciuda popularității sale, Diogo Tomas nu a fost neapărat un om de bază la ADO Den Haag în acest sezon. A strâns 22 de apariții, însă doar nouă ca titular, marcând totuși patru goluri. Finlandezul, care are patru selecții la echipa națională, a fost transferat în 2024 de la HJK Helsinki.

Altfel, ADO Den Haag va reveni din sezonul următor în elita fotbalului din Olanda, unde a jucat cea mai mare parte din istoria ei. Club de tradiție, înființat încă din 1905, ADO are în palmares două titluri naționale și două cupe, ultima câștigată în 1975.

Reclamă

Din 2021, echipa din Haga este patronată de americanul David Blitzer, care are în portofoliu numeroase cluburi sportive. Printre altele, Blitzer este co-proprietar la Philadelphia 76ers, din NBA, și New Jersey Devils, din NHL. De asemenea, americanul deține cluburile de fotbal Estoril Praia (Portugalia), Alcorcón (Spania) și Brøndby (Danemarca).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
17:53

17:44

17:39

17:36

17:08

17:06

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
