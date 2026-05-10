Colorado Avalanche – Minnesota Wild 1-5. Avs, la prima înfrângere în play-off-ul Cupei Stanley
Alex Masgras Publicat: 10 mai 2026, 7:12

Colorado Avalanche a pierdut meciul 3 cu Minnesota Wild, din runda a doua a play-off-ului Cupei Stanley. În meciul disputat în Saint Paul, care a fost LIVE în AntenaPLAY, Wild s-a impus cu 5-1.

Colorado venea după şase victorii la rând în play-off, la care se adaugă şi cele trei victorii din ultimele trei meciuri ale sezonului regulat. Echipa lui Jared Bednar s-a impus cu 4-0 la general cu Los Angeles Kings, în prima rundă, după care a câştigat şi primele două meciuri ale seriei cu Minnesota, de pe teren propriu.

Minnesota Wild a venit însă cu replica în meciul 3, de pe teren propriu, având mare nevoie de victorie pentru a păstra vii şansele de a se califica în finala Conferinţei de Vest. Meciul a început tare, cu gazdele jucând extrem de fizic.

Kiril Kaprizov a deschis scorul, după 15 minute de joc, după care Quinn Hughes a majorat diferenţa, la capătul unui powerplay de 4v3, după ce portarul Wedgewood îşi pierduse crosa.

În debutul reprizei a doua, tot în urma unui powerplay, Ryan Hartman a dus scorul la 3-0, ceea ce l-a forţat pe Jared Bednar să îl scoată pe Wedgewood şi să îl introducă în locul său pe Mackenzie Blackwood.

Colorado a redus din diferenţă în a doua jumătate a reprizei secunde, tot printr-un powerplay, prin Nathan MacKinnon, dar Minnesota a refăcut rapid diferenţa de trei goluri. Brock Faber a marcat la 20 de secunde distanţă şi a dus scorul la 4-1.

Până la final s-a mai marcat un singur gol. Matt Boldy a înscris cu poarta goală, după ce Colorado a atacat în şase, căutând cu disperare un miracol. Minnesota a obţinut astfel victoria, iar Avs conduc cu 2-1 la general.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Luni dimineaţă, de la ora 04:30, va avea loc meciul 4 dintre Anaheim Ducks şi Vegas Golden Knights.

