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A fost rezervă la Mondial și a prins transferul carierei. Anunțul oficial făcut

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 10:37

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A fost rezervă la Mondial și a prins transferul carierei. Anunțul oficial făcut

Valentin Barco, alături de coechipierii argentinieni, la Mondial/ Profimedia

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Cluburile Strasbourg şi Chelsea au anunţat, duminică, transferul mijlocaşului argentinian Valentin Barco, care a semnat un contract pe şapte sezoane cu gruparea engleză.

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Barco, în vârstă de 22 de ani, este al doilea jucător de la Racing, club deţinut de acelaşi grup (BlueCo) ca şi Chelsea, care ajunge la „The Blues” în acest an, după atacantul Emmanuel Emegha. Acesta este al 13-lea transfer realizat între cele două cluburi de fotbal.

Valentin Barco a fost transferat de Chelsea

Sosit la Strasbourg sub formă de împrumut de la Brighton în iarna lui 2025, argentinianul a fost ulterior transferat definitiv la clubul din Alsacia în vara aceluiaşi an. El a disputat 58 de meciuri şi a marcat 3 goluri pentru Strasbourg, contribuind la parcursul de succes al echipei în Conference League, competiţie în care aceasta a ajuns până în semifinale.

Mijlocaş polivalent, Barco este al şaptelea transfer al verii pentru Chelsea, echipă antrenată de Xabi Alonso. Clubul londonez a cheltuit sume importante pentru a-i aduce pe internaţionalii englez Morgan Rogers (137 milioane euro) şi pe cel francez Maxence Lacroix (60 milioane de euro).

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Barco a participat la ultima ediţie a Cupei Mondiale alături de naţionala Argentinei, care a ajuns în finala disputată împotriva Spaniei. Intrat din postura de rezervă, el a bifat o singură apariţie, în faza grupelor, şi a fost implicat într-un conflict cu englezul Jude Bellingham după semifinala câştigată de selecţionata „Albiceleste”.

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