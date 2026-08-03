Tragerea la sorți a play-off-ului Conference League LIVE TEXT (15:00). Posibili adversari pentru CFR Cluj

Astazi, de la ora 15.00, are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Conference League.
CFR Cluj, echipă clasată pe locul 3 la finalul sezonului trecut din Liga 1, este singura reprezentantă a României încă rămasă în UEFA Conference League.
Ardelenii nu sunt capi de serie la tragerea la sorți pentru play-off. Dacă va trece de Tromso, CFR Cluj va avea parte de adversari puternici. Acestea sunt echipele pe care ardelenii le-ar putea întâlni:
Bohemian – Midtjylland (care câștigă);
AS Monaco;
Goteborg – Gent (care câștigă);
Brighton;
Pafos – Salzburg (care pierde).
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