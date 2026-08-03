Home | Alte sporturi | Jerome France, în istoria cursei de la Sinaia: câștigă trofeul unic, stabilește un nou record și obține a 3-a victorie la rând

Jerome France, în istoria cursei de la Sinaia: câștigă trofeul unic, stabilește un nou record și obține a 3-a victorie la rând

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 11:01

Comentarii
Jerome France, în istoria cursei de la Sinaia: câștigă trofeul unic, stabilește un nou record și obține a 3-a victorie la rând

Jerome France a câștigat Trofeul Sinaia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jerome France a câștigat, cu un nou record de traseu, ediția din 2026 a Trofeului Sinaia – In memoriam Marin Dumitrescu, etapa a cincea a Campionatului Național de Viteză în Coastă, și a devenit primul pilot din istorie care obține definitiv trofeul unic dedicat exclusiv celui care se impune de trei ori consecutiv în acesstă cursă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La volanul prototipului Nova NP01, pilotul stabilit în România de peste două decenii a fost cel mai rapid în ambele manșe oficiale de concurs. În prima urcare, acesta a înregistrat timpul de 1:26,687, îmbunătățind cu 0,120 secunde recordul de 1:26,807 stabilit în antrenamentele oficiale.

Jerome France a câștigat cursa de la Sinaia

În manșa secundă, France a oprit cronometrul la 1:27,894 și a obținut din nou cel mai bun timp. Cu un rezultat cumulat de 2:54,581, pilotul a încheiat competiția pe prima poziție a clasamentului general. Emil Ghinea s-a clasat al doilea, cu timpul total de 2:56,939, la 2,358 secunde de câștigător. Poziția a treia i-a revenit lui Dragoș Savloschi, cu 3:01,840.

Un total de 89 de piloți au luat startul la ediția din acest an a Trofeului Sinaia. Aproximativ 20.000 de spectatori au fost prezenți de-a lungul celor două zile de competiție.

La Categoria I, cea dedicată turismelor, victoria i-a revenit lui Costel Cășuneanu, urmat de Radu Benea și Lucian Răduț. Categoria II a avut același top ca la Open. La Categoria III s-a impus din nou Dominic Marcu, în timp ce Bogdan Popescu și Horia Platona au completat podiumul.

Reclamă
Reclamă

Prin succesul obținut în acest an, după victoriile din 2024 și 2025, Jerome France devine primul pilot din istoria modernă a competiției care câștigă etapa de la Sinaia de trei ori consecutiv și pleacă acasă cu acest trofeu unic. Nimeni nu a mai reușit o astfel de performanță în istoria competiției care a debutat în urmă cu aproape un secol. Potrivit regulamentului special al evenimentului, pilotul care obține trei victorii consecutive sau cinci victorii în total intră definitiv în posesia Trofeului Sinaia.

Noul record reprezintă o îmbunătățire de 3,477 secunde față de timpul de 1:30,164 stabilit de același pilot în manșa de concurs a ediției din 2025. Performanța completează palmaresul lui Jerome France în motorsportul românesc. În ultimii șase ani, acesta a cucerit șase titluri naționale: trei în Campionatul Național de Super Rally, în sezoanele 2021, 2022 și 2023, și trei la viteză în coastă, în 2023, 2024 și 2025.

În acest moment, France este lider autoritar al clasamentului și se apropie rapid de al patrulea titlu de campion la viteză în coastă.

Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediereTraian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Reclamă

Ediția din 2026 a Trofeului Sinaia s-a desfășurat în memoria lui Marin Dumitrescu și a reprezentat etapa a cincea a Campionatului Național de Viteză în Coastă. Următoarea etapă va avea loc în perioada 12-13 septembrie la Râșnov.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Observator
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă
10:45

Tragerea la sorți a play-off-ului Conference League LIVE TEXT (15:00). Posibili adversari pentru CFR Cluj
10:37

A fost rezervă la Mondial și a prins transferul carierei. Anunțul oficial făcut
10:30

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League LIVE TEXT (14:00). Universitatea Craiova află cu cine ar putea juca
10:22

Destinaţie surpriză pentru Kevin Ciubotaru. Unde se transferă
10:08

Daniel Pancu a anunțat câți bani mai are de recuperat de la CFR Cluj. Motivul pentru care a plecat din Gruia
9:54

VIDEOIstvan Kovacs, meci cu scandal înaintea revenirii în Champions League. Controversă uriașă după ce a arbitrat în China
Vezi toate știrile
1 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 2 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 3 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 4 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” 5 VIDEO„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă 6 Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!