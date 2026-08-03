Jerome France, în istoria cursei de la Sinaia: câștigă trofeul unic, stabilește un nou record și obține a 3-a victorie la rând

Jerome France a câștigat, cu un nou record de traseu, ediția din 2026 a Trofeului Sinaia – In memoriam Marin Dumitrescu, etapa a cincea a Campionatului Național de Viteză în Coastă, și a devenit primul pilot din istorie care obține definitiv trofeul unic dedicat exclusiv celui care se impune de trei ori consecutiv în acesstă cursă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La volanul prototipului Nova NP01, pilotul stabilit în România de peste două decenii a fost cel mai rapid în ambele manșe oficiale de concurs. În prima urcare, acesta a înregistrat timpul de 1:26,687, îmbunătățind cu 0,120 secunde recordul de 1:26,807 stabilit în antrenamentele oficiale.

Jerome France a câștigat cursa de la Sinaia

În manșa secundă, France a oprit cronometrul la 1:27,894 și a obținut din nou cel mai bun timp. Cu un rezultat cumulat de 2:54,581, pilotul a încheiat competiția pe prima poziție a clasamentului general. Emil Ghinea s-a clasat al doilea, cu timpul total de 2:56,939, la 2,358 secunde de câștigător. Poziția a treia i-a revenit lui Dragoș Savloschi, cu 3:01,840.

Un total de 89 de piloți au luat startul la ediția din acest an a Trofeului Sinaia. Aproximativ 20.000 de spectatori au fost prezenți de-a lungul celor două zile de competiție.

La Categoria I, cea dedicată turismelor, victoria i-a revenit lui Costel Cășuneanu, urmat de Radu Benea și Lucian Răduț. Categoria II a avut același top ca la Open. La Categoria III s-a impus din nou Dominic Marcu, în timp ce Bogdan Popescu și Horia Platona au completat podiumul.