A jucat la FCSB şi Farul Constanţa, acum s-a transferat în Liga 3 - Antena Sport

Crescut de FCSB, Răzvan Ducan a ales să semneze în Liga 3. El rămăsese liber de contract, după ce şi-a reziliat contractul cu Farul Constanţa. Duca a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru încă un an dacă formaţia promovează.
”CSM Unirea Alba Iulia anunță transferul portarului Răzvan Ducan! Goalkeeper-ul în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil până la 30.06.2026, cu opțiune de prelungire automată pe încă un sezon în cazul promovării în Liga 2. Bine ai venit la Alba Iulia, Răzvan! Mult succes în tricoul Unirii!”, a scris Unirea Alba Iulia pe Facebook.
În acest moment, Alba Iulia se află pe primul loc în Liga 3 – Seria 7, cu 43 de puncte.
Pe lângă FCSB și Farul, portarul a mai evoluat pentru FC Argeș, Turris, CS Mioveni și FC Botoșani.
