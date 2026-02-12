Mihai Stoica, reacție fulgerătoare după eliminarea FCSB-ului din Cupă: „E jenant” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, reacție fulgerătoare după eliminarea FCSB-ului din Cupă: „E jenant”

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 23:18

FCSB a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a fost ținută în șah de Universitatea Craiova. Cele două formații au încheiat partida la egalitate, scor 2-2, iar oltenii au mers mai departe de pe primul loc în grupă.

Echipa lui Elias Charalambous a cerut un henț la faza prin care gruparea din Bănie a dus scorul la 2-1, iar Mihai Stoica a avut și el o reacție clară cu privire la acea fază.

Mihai Stoica a pus tunurile pe arbitraj

FCSB nu a reușit să câștige cu Universitatea Craiova și a fost eliminată din Cupa României încă din faza grupelor, la fel ca în stagiunea precedentă.

Finanțatorul Gigi Becali a pus tunurile pe Horațiu Feșnic, precizând că a fost un henț clar la acțiunea prin care oltenii au trecut pentru a doua oară în avantaj. Mihai Stoica a reacționat imediat după meci și a avut un mesaj dur.

„E jenant să susții că nu e henț la Băsceanu. Indiferent pe cine reprezinți”, a scris Mihai Stoica pe contul său oficial de Facebook.

