A murit George Blay. Fostul campion cu Dinamo s-a stins la 45 de ani

George Blay a murit la 45 de ani. El a fost înmormântat în Statele Unite ale Americii, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland. Au apărut şi imagini de la ceremonia funerară, una restrâsă.
Former Black Stars defender George Blay has been laid to rest in a private ceremony attended by close family members in Gaithersburg, Maryland.
The right-back player earned seven caps and scored once for Ghana’s senior national team between 2000 and 2002.
He was also part of… pic.twitter.com/2IYKKunLns
— SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) July 18, 2026
Nu se ştie până acum care a fost cauza decesului. George Blay a jucat şi pentru Dinamo, în 82 de partide, în perioada 2006 – 2009. În România, Blay a mai evoluat la Internaţional Curtea de Argeş şi Unirea Urziceni.
Ca semn de preţuire pentru perioada petrecută la Dinamo, suporterii au cerut un moment de reculerege la următorul meci.
”Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Universitatea Craiova. George Blay merită acest lucru”, a transmis DDB Italia.
George Blay a repezentat şi naţionala Ghanei, formaţie pentru care a evoluat în şapte partide şi a marcat 1 gol.
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