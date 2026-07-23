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A murit George Blay. Fostul campion cu Dinamo s-a stins la 45 de ani

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 8:30

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A murit George Blay. Fostul campion cu Dinamo s-a stins la 45 de ani
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George Blay a murit la 45 de ani. El a fost înmormântat în Statele Unite ale Americii, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland. Au apărut şi imagini de la ceremonia funerară, una restrâsă.

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Nu se ştie până acum care a fost cauza decesului. George Blay a jucat şi pentru Dinamo, în 82 de partide, în perioada 2006 – 2009. În România, Blay a mai evoluat la Internaţional Curtea de Argeş şi Unirea Urziceni.

Ca semn de preţuire pentru perioada petrecută la Dinamo, suporterii au cerut un moment de reculerege la următorul meci.

”Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Universitatea Craiova. George Blay merită acest lucru”, a transmis DDB Italia.

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George Blay a repezentat şi naţionala Ghanei, formaţie pentru care a evoluat în şapte partide şi a marcat 1 gol.

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