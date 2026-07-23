Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care a fost OUT în prima manșă cu Levski nu joacă nici în retur

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a anunțat după prima manșă a „dublei” cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor că Assad Al-Hamlawi nu va putea fi recuperat pentru retur. Unul dintre cei mai importanți oameni din lotul oltenilor nu a evoluat în duelul din Bulgaria, însă fanii sperau să îl vadă ajutându-și echipa la partida de săptămâna viitoare de pe „Ion Oblemenco”.

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Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia în prima manșă a confruntării din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Astfel, calificarea în runda următoare se va decide în România, unde elevii lui Filipe Coelho speră să întoarcă rezultatul.

Al-Hamlawi nu va juca nici la returul cu Levski Sofia

La partida din Bulgaria, una dintre marile absențe din lotul antrenorului portughez a fost cea a lui Assad Al-Hamlawi, atacantul care sezonul trecut a înregistrat 16 goluri și patru pase decisive. După meci, Coelho a făcut un anunț pe care suporterii cu siguranță nu voiau să îl audă și a spus că fotbalistul de 25 de ani nu va fi disponibil nici la partida retur.

„Nu! Este imposibil să-l recuperăm pe Assad până la retur„, a spus antrenorul portughez după meci, conform digisport.ro.

În turul „dublei” dintre Levski și campioana României, alb-albaștrii au alcătuit o linie de atac formată din Monday Etim, nou-transferatul Simon Elisor și Ștefan Baiaram.