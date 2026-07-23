Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care a fost OUT în prima manșă cu Levski nu joacă nici în retur

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a anunțat după prima manșă a „dublei” cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor că Assad Al-Hamlawi nu va putea fi recuperat pentru retur. Unul dintre cei mai importanți oameni din lotul oltenilor nu a evoluat în duelul din Bulgaria, însă fanii sperau să îl vadă ajutându-și echipa la partida de săptămâna viitoare de pe „Ion Oblemenco”.
Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia în prima manșă a confruntării din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Astfel, calificarea în runda următoare se va decide în România, unde elevii lui Filipe Coelho speră să întoarcă rezultatul.
Al-Hamlawi nu va juca nici la returul cu Levski Sofia
La partida din Bulgaria, una dintre marile absențe din lotul antrenorului portughez a fost cea a lui Assad Al-Hamlawi, atacantul care sezonul trecut a înregistrat 16 goluri și patru pase decisive. După meci, Coelho a făcut un anunț pe care suporterii cu siguranță nu voiau să îl audă și a spus că fotbalistul de 25 de ani nu va fi disponibil nici la partida retur.
„Nu! Este imposibil să-l recuperăm pe Assad până la retur„, a spus antrenorul portughez după meci, conform digisport.ro.
În turul „dublei” dintre Levski și campioana României, alb-albaștrii au alcătuit o linie de atac formată din Monday Etim, nou-transferatul Simon Elisor și Ștefan Baiaram.
În acest sezon, Al-Hamlawi a evoluat în ambele partide din „dubla” cu Vitebsk din turul 1 preliminar al UCL și în Supercupa României cu „U” Cluj, unde a intrat pe final doar ca să execute la loviturile de departajare. A mai ratat partida din prima etapă cu UTA Arad și urmează să nu fie pe teren nici la duelurile cu Dinamo din runda secundă și la returul cu Levski Sofia.
Ce a declarat Filipe Coelho despre eșecul cu Levski Sofia
„Am pierdut. Trebuie să ne uităm la evoluție, am avut momente bune, ne-am creat șansele noastre. Trebuie să analizăm jocul și trebuie să ne îmbunătățim. Sunt puternici la fazele fixe, au atacat spațiile. Am făcut un meci bun. Cel mai important este că după meci avem senzația că putem merge mai departe.
E o campioană, sunt buni. Cred că e posibil, cu suporterii aproape, să facem un meci bun săptămâna viitoare. Am pierdut marcajul la gol, vina este a mea. Trebuie să corectăm ca aceste lucruri să nu se mai întâmple la al doilea meci. Trebuie să ne concentrăm și pe ce am făcut bine.
Am avut personalitate pe un stadion greu. E pauză acum, vedem în retur. Nu îmi place să vorbesc despre un jucător anume, îmi place am arătat personalitate, suntem o echipă, câștigăm împreună, pierdem împreună. Toată lumea a încercat să joace cât mai bine. Continuăm să muncim„.
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