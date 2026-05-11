A promovat Corvinul, dar a rămas fără contract. Pleacă Florin Maxim? “Îmi doresc să rămân”

Florin Maxim a promovat Corvinul în Liga 1, dar nu are încă o propunere de prelungire. Antrenorul se aşteaptă ca în perioada următoare să primească o nouă înţlegere.

„Nu mai am contract, dar îmi doresc să rămân. Sunt lucrurile realizate și de mine, împreună cu domnul primar, care m-a susținut din prima clipă a venirii mele la Hunedoara.

Avem toate condițiile aici, eu sunt antrenorul, eu dictez, nu am nici un motiv să plec. Noi am făcut ceva să fim în această poziție.

Eu cred că ne-am meritat locul de promovare. Rămâne să fim inspirați în alegerea jucătorilor care vor veni”, a spus Florin Maxim, conform liga2.prosport.ro.

Corvinul a revenit în prima ligă după 34 de ani, după victoria cu FC Voluntari, scor 2-0.