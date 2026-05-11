Home | Fotbal | Liga Portugal | Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting LIVE VIDEO (22:15). Dueluri cruciale pentru calificarea în Champions League

Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting LIVE VIDEO (22:15). Dueluri cruciale pentru calificarea în Champions League

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 19:06

Comentarii
Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting LIVE VIDEO (22:15). Dueluri cruciale pentru calificarea în Champions League

Jose Mourinho, în timpul unui meci pe banca Benficăi/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting sunt meciurile serii din etapa a 33-a din Liga Portugal. Ambele dueluri vor fi live video în AntenaPLAY. Tot de la ora 22:15, echipa lui Ianis Stoica, Estrela, se va duela cu Famalicao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Benfica și Sporting sunt la egalitate de puncte, cu două meciuri rămase de disputat până la finalul sezonului. Ambele rivale au câte 76 de puncte, echipa lui Jose Mourinho clasându-se pe locul secund, având avantajul meciurilor directe.

  • Abonații AntenaPLAY pot vedea AICI meciurile din Liga Portugal

Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting LIVE VIDEO (22:15) în AntenaPLAY

După ce Porto a câștigat titlul în runda trecută, Benfica și Sporting se luptă pentru calificarea în preliminariile Champions League. Locul secund din Portugalia asigură, de asemenea, prezența în competiția europeană.

Benfica va avea derby cu Braga, având nevoie de victorie în lupta cu Sporting pentru Champions League. „Vulturii” au remizat cu rivalii de la Braga în tur, scor 2-2, fiind eliminați de aceștia în Cupa Portugalia, în acest sezon.

De cealaltă parte, Sporting e favorită să obțină victoria în duelul de pe terenul celor de la Rio Ave. În tur, campioana din sezonul trecut s-a impus categoric, scor 4-0.

Reclamă
Reclamă

Estrela are și ea nevoie de un succes în etapa a 33-a din Liga Portugal. Echipa lui Ianis Stoica luptă, pe acest final de sezon, pentru evitarea retrogradării. Estrela este chiar deasupra locurilor direct retrogradabile, având două puncte avans față de Casa Pia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cauzele sezonului dezastruos de la FCSB! Dezvăluiri din interior: „Marea problemă a fost în vară!” Revoluţie în lot: „Se vor schimba jucători şi asta e bine”. Exclusiv
21:07

Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!
21:00

LIVE TEXTFCSB – Unirea Slobozia 0-0. Roș-albaștrii au revenit în Ghencea
20:45

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul tuturor
20:44

VideoJurnal Antena Sport| Quaresma face echipă cu toţi românii
20:40

VideoJurnal Antena Sport | Tauru a luat auru’
20:39

VideoJurnal Antena Sport | 1, 2, 3, 4, Cupa şi campionatul!
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1