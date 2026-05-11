Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting LIVE VIDEO (22:15). Dueluri cruciale pentru calificarea în Champions League

Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting sunt meciurile serii din etapa a 33-a din Liga Portugal. Ambele dueluri vor fi live video în AntenaPLAY. Tot de la ora 22:15, echipa lui Ianis Stoica, Estrela, se va duela cu Famalicao.
Benfica și Sporting sunt la egalitate de puncte, cu două meciuri rămase de disputat până la finalul sezonului. Ambele rivale au câte 76 de puncte, echipa lui Jose Mourinho clasându-se pe locul secund, având avantajul meciurilor directe.
Benfica – Braga și Rio Ave – Sporting LIVE VIDEO (22:15) în AntenaPLAY
După ce Porto a câștigat titlul în runda trecută, Benfica și Sporting se luptă pentru calificarea în preliminariile Champions League. Locul secund din Portugalia asigură, de asemenea, prezența în competiția europeană.
Benfica va avea derby cu Braga, având nevoie de victorie în lupta cu Sporting pentru Champions League. „Vulturii” au remizat cu rivalii de la Braga în tur, scor 2-2, fiind eliminați de aceștia în Cupa Portugalia, în acest sezon.
De cealaltă parte, Sporting e favorită să obțină victoria în duelul de pe terenul celor de la Rio Ave. În tur, campioana din sezonul trecut s-a impus categoric, scor 4-0.
Estrela are și ea nevoie de un succes în etapa a 33-a din Liga Portugal. Echipa lui Ianis Stoica luptă, pe acest final de sezon, pentru evitarea retrogradării. Estrela este chiar deasupra locurilor direct retrogradabile, având două puncte avans față de Casa Pia.
