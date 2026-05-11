Situaţie incredibilă la AC Milan! Legendarul Paolo Maldini a ajuns interzis!

Situaţie uluitoare pe San Siro, la meciurile lui AC Milan! Doi suporteri care au afişat tricoul legendarului Paolo Maldini (57 de ani) au fost evacuaţi de urgenţă de pe stadion.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un alt fan a afişat în tribune un tricou al lui Maldini, în uralele celorlalţi suporteri.

Doi fani ai lui AC Milan, scoşi de urgenţă de pe stadion după ce au afişat tricouri cu Paolo Maldini!

AC Milan, care părea să nu aibă probleme în a-şi asigura prezenţa în grupele Champions League, se află într-o situaţie foarte grea în campionat. Milan a pierdut ultimele două meciuri, 0-2 cu Sassuolo şi 2-3 cu Atalanta şi e în pericol chiar să rateze Europa! În acest moment e pe 4, poziţie ce duce în grupele Champions League, dar are doar 67 de puncte, fiind la egalitate cu formaţia aflată pe 5, AS Roma. Como e pe 6, cu 65 de puncte.

Milan mai are de jucat cu echipa patronată de Dan Şucu, Genoa, în deplasare şi cu Cagliari, acasă, în ultima etapă. În turul de pe San Siro cu Genoa, Milan a făcut doar 1-1. Nicolae Stanciu, aflat atunci la formaţia patronată de Dan Şucu, a ratat un penalty în prelungirile meciului!

AC Milan a câştigat ultimul ei titlu de campioană în 2022, atunci când directorul sportiv al echipei era chiar Paolo Maldini. Ca jucător, Maldini a câştigat 7 titluri şi 5 Ligi ale Campionilor cu AC Milan.