Home | Fotbal | Serie A | Situaţie incredibilă la AC Milan! Legendarul Paolo Maldini a ajuns interzis!
VIDEO

Situaţie incredibilă la AC Milan! Legendarul Paolo Maldini a ajuns interzis!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 mai 2026, 18:41

Comentarii
Situaţie incredibilă la AC Milan! Legendarul Paolo Maldini a ajuns interzis!

Tricou cu Paolo Maldini, afişat pe San Siro în semn de protest / captura video X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Situaţie uluitoare pe San Siro, la meciurile lui AC Milan! Doi suporteri care au afişat tricoul legendarului Paolo Maldini (57 de ani) au fost evacuaţi de urgenţă de pe stadion.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un alt fan a afişat în tribune un tricou al lui Maldini, în uralele celorlalţi suporteri.

Doi fani ai lui AC Milan, scoşi de urgenţă de pe stadion după ce au afişat tricouri cu Paolo Maldini!

AC Milan, care părea să nu aibă probleme în a-şi asigura prezenţa în grupele Champions League, se află într-o situaţie foarte grea în campionat. Milan a pierdut ultimele două meciuri, 0-2 cu Sassuolo şi 2-3 cu Atalanta şi e în pericol chiar să rateze Europa! În acest moment e pe 4, poziţie ce duce în grupele Champions League, dar are doar 67 de puncte, fiind la egalitate cu formaţia aflată pe 5, AS Roma. Como e pe 6, cu 65 de puncte.

Milan mai are de jucat cu echipa patronată de Dan Şucu, Genoa, în deplasare şi cu Cagliari, acasă, în ultima etapă. În turul de pe San Siro cu Genoa, Milan a făcut doar 1-1. Nicolae Stanciu, aflat atunci la formaţia patronată de Dan Şucu, a ratat un penalty în prelungirile meciului!

AC Milan a câştigat ultimul ei titlu de campioană în 2022, atunci când directorul sportiv al echipei era chiar Paolo Maldini. Ca jucător, Maldini a câştigat 7 titluri şi 5 Ligi ale Campionilor cu AC Milan.

Reclamă
Reclamă

Managementul s-a schimbat la AC Milan, iar Paolo Maldini a devenit indezirabil pentru actuala conducere. Fanii au ridicat tricourile cu numele lui Maldini tocmai pentru a protesta faţă de actuala conducere a rossonerilor.

 

Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţulPrimele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Observator
Femei, plecate cu traume de la "terapeutul" Dragoş Argeșanu. "Mi-a spus să-mi măsoare şarpele Kundalini"
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
Fanatik.ro
Alegerile anticipate, tot mai des pe buzele politicienilor. Cât de realist este acest scenariu? „AUR ar avea de câștigat”
21:49

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Alexandru Dobre: „A fost direct la spital”
21:43

LIVE TEXTFCSB – Unirea Slobozia 0-0. Bucureştenii, aproape de o mare ruşine. Gol anulat pentru oaspeţi
21:41

Iuliana Demetrescu, delegată la finala UEFA Women’s Champions League 2026
21:22

Verdictul lui Kyros Vassaras, după faza controversată din CFR Cluj – Univ. Craiova 0-0: „Sistemul nostru e aprobat și cerificat”
21:18

Patru jucători din fotbalul românesc, suspendați pentru pariuri! Decizia anunţată de FRF
21:07

Premieră istorică, la cursa la care Max Verstappen şi-a anunţat participarea!
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 5 Surpriză uriaşă la FCSB! Cine poate sta pe bancă la barajul din Conference League 6 „Nebunie” curată: au luat titlul cu un gol în minutul 90+16 chiar în fața marii rivale!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1