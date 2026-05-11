FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:00). Echipa lui Gigi Becali revine în Ghencea

FCSB şi Unirea Slobozia se vor întâlni luni seară, de la ora 21:00, în etapa a 8-a din play-out. Dacă formaţia roş-albastră şi-a asigurat deja locul în semifinala barajului pentru Conference League, acolo unde va juca împotriva celor de la FC Botoşani.
De partea cealaltă, Unirea Slobozia luptă pentru evitarea retrogradării directe. Ialomiţenii au mare nevoie de puncte şi au nevoie şi de o mână de ajutor din partea ultimei clasate, Metaloglobus, în meciul contra celor de la FC Hermannstadt, echipă cu care Slobozia se află la egalitate de puncte.
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:00)
Cu ocazia acestui meci, FCSB revine în Ghencea. Arena Naţională este ocupată, luna această urmând să aibă loc mai multe concerte pe cel mai mare stadion al ţării.
Echipele probabile:
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Cisotti, Olaru (cpt.), Oct. Popescu – Miculescu
Rezerve: Târnovanu, Zima – Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, David Popa
Antrenor: Lucian Filip (interimar)
- Unirea Slobozia (4-2-3-1): R. Popa – Ibrian, I. Dinu, Antoche, Șerbănică – Al. Albu, T. Lungu – C. Bărbuț, Ponde, P. Dulcea – Said
Rezerve: D. Rusu, Orozco, Vlăsceanu, Dorobanțu, Safronov, M. Lemnaru, V. Pop, C. Toma, Dahan, Yanakov, Carnat, Dragu
Antrenor: Claudiu Niculescu
