Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 21:25

A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus NU lui Burleanu: Mie mi s-a propus

Marius Lăcătuş a fost şi el “în cărţi” pentru un rol în cadrul FRF. Răzvan Burleanu a încercat să-l coopteze pe fostul antrenor de la FCSB în cadrul Comisiei Tehnice.

“Mie mi s-a propus, dar am refuzat. În momentul în care există… Degeaba ai tu o părere, dacă ceilalți au altă părere”, a declarat Marius Lăcătuș, la Digi Sport.

Președintele Comisiei Tehnice a FRF este Mihai Stoichiță.

Dacă ar fi mers la FRF, Marius Lăcătuş ar fi colaborat în Comisia Tehnică cu Ionel Augustin, Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru, Dumitru Dumitriu, Mihai Ianovschi, Dumitru Moraru, Marius Niculae, Marcel Răducanu, Ion Marin, Lucian Sânmărtean, Jakab Zoltan, Ilie Alexe și Massimo Pedrazzini.

Recent, Lăcătuş a declarat că nu mai vrea să revină în fotbal. “(n.r. Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa…

N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește. Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019″, a spus Marius Lăcătuș.

