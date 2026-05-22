Cristiano Ronaldo, maestru de ceremonii după ce a câștigat titlul cu Al-Nassr! Portughezul a făcut spectacol cu fanii

Cristiano Ronaldo a spart „gheața” în cele din urmă în Arabia Saudită și a adus primul titlul pentru Al-Nassr după șapte ani de așteptare. Starul portughez a marcat o dublă în poarta celor de la Damac, unul dintre cele două goluri fiind înscrise din lovitură liberă.
După fluierul final, fotbalistul în vârstă de 41 de ani a făcut spectacol și a fost ovaționat la scenă deschisă de toți spectatorii prezenți pe King Saud University Stadium.
Cristiano Ronaldo, spectacol cu suporterii
Cristiano Ronaldo a trăit la intensitate maximă partida dintre Al-Nassr și Damac 4-1, care a adus titlul după o pauză de șapte ani la gruparea antrenată de Jorge Jesus.
Starul portughez a marcat de două ori și a fost copleșit de emoții, fiind surprins în lacrimi înainte de a fi schimbat. După fluierul final, acesta s-a detașat și a făcut spectacol alături de suporterii lui Al-Nassr.
Cu o tobă, dar și cu un spectacol de lumini, fotbalistul de 41 de ani a realizat un moment memorabil alături de spectatorii veniți să celebreze câștigarea titlului.
Cristiano Ronaldo with the drums HYPING up the crowd, INCREDIBLE scenes 🤩🥁 pic.twitter.com/aCjhFfrnJq
— CentreGoals. (@centregoals) May 21, 2026
