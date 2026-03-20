„Era mai în formă”. Marius Lăcătuș, reacție fermă după ce a văzut lotul convocat de Mircea Lucescu

Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru barajul cu Turcia. Meciul României de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00.

Marius Lăcătuș a subliniat că sunt multe surprize în lotul naționalei, pentru confruntarea cu turcii. Selecționerul a surprins prin convocările lui Andrei Coubiș sau Marius Coman.

Marius Lăcătuș, reacție fermă după ce a văzut lotul convocat de Mircea Lucescu

De asemenea, „Il Luce” a ales să-l cheme sub „tricolor” și pe Kevin Ciubotaru. Fundașul de la Hermannstadt a fost preferat în detrimentul dinamovistului Raul Opruț, despre care Marius Lăcătuș susține că traversa o formă bună.

„Fiara” a mai transmis că selecționerul nu avea prea mulți jucători români la dispoziție, astfel că alegerile sale au fost cele mai bune în vederea duelului cu Turcia.

„Sunt surprize Ciubotaru, Coman, Coubiș. E tot ce avea mai bun la dispoziție. Marius Marin e accidentat. Nu cred că erau variante mai bune.