„Era mai în formă”. Marius Lăcătuș, reacție fermă după ce a văzut lotul convocat de Mircea Lucescu

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 18:17

Marius Lăcătuş în cadrul unui eveniment / Hepta

Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru barajul cu Turcia. Meciul României de la Istanbul se va disputa joi, de la ora 19:00.

Marius Lăcătuș a subliniat că sunt multe surprize în lotul naționalei, pentru confruntarea cu turcii. Selecționerul a surprins prin convocările lui Andrei Coubiș sau Marius Coman.

De asemenea, „Il Luce” a ales să-l cheme sub „tricolor” și pe Kevin Ciubotaru. Fundașul de la Hermannstadt a fost preferat în detrimentul dinamovistului Raul Opruț, despre care Marius Lăcătuș susține că traversa o formă bună.

„Fiara” a mai transmis că selecționerul nu avea prea mulți jucători români la dispoziție, astfel că alegerile sale au fost cele mai bune în vederea duelului cu Turcia.

„Sunt surprize Ciubotaru, Coman, Coubiș. E tot ce avea mai bun la dispoziție. Marius Marin e accidentat. Nu cred că erau variante mai bune.

Cred că Opruț era într-o formă bună, foarte bună. La echipa de club joacă titular. Probabil criteriile de selecție pentru acest post de fundaș stânga nu e participarea ofensivă. Opruț mai urcă. Bancu s-a mai stăpânit”, a declarat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

