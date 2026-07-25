Mihai Stoica, replică dură pentru Nicolae Dică: „Să-i aduc aminte de doi de 5”. De la ce a pornit conflictul

Mihai Stoica nu a rămas indiferent, după declarațiile lui Nicolae Dică. Fostul antrenor de la FCSB a criticat stilul de joc al echipelor românești, după meciurile din cupele europene din această săptămână.
Dică nu a înțeles de ce FCSB nu a putut face un presing avansat în eșecul cu FK Auda, scor 2-3, din manșa tur a confruntării din turul doi preliminar de Conference League. Antrenorul a transmis că echipele românești au stat, în mare parte, doar la mijlocul terenului pentru a juca minge lungă.
Mihai Stoica, replică dură pentru Nicolae Dică
„Problema este cum abordăm jocurile, pentru că vine Auda și-ți face presing avansat. Noi avem 4 echipe românești care nu pot face un presing, stau la mijlocul terenului și așteaptă cu Brann, cu Levski și cu alte echipe, cu Alashkert. Stăm la mijlocul terenului și jucăm minge lungă de la portar și vrem în grupele Champions, Europa sau Conference League”, a spus Nicolae Dică, conform digisport.ro.
Mihai Stoica nu s-a putut abține și i-a amintit lui Nicolae Dică de cele două înfrângeri usturătoare suferite pe banca FCSB-ului. În 2022, în grupele Conference League, roș-albaștrii pierdeau cu 0-5 ambele partide disputate cu Silkeborg.
Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mai transmis că o cauză pentru jocul modest al roș-albaștrilor a fost reprezentat și de starea gazonului din Ghencea, echipa urmând să se mute pe arena Arcul de Triumf.
„Acum, aș putea fi și eu malițios și să-i aduc aminte de niște 5, de doi de 5. Dar nu asta e, atunci am sacrificat competiția și am jucat cu rezervele cu Silkeborg.
Însă greșește aici. În momentul în care adversarul vine și-ți face marcaj om la om, o pasă lungă îți poate crea un avantaj fantastic.
Am avut câteva situații în care dacă Ștefan Târnovanu degaja cu adresă, aveam jucători care scăpau 1 la 1 cu portarul. Se putea întâmpla orice.
Ca să faci inițiere, cum spune Nicolae… E foarte bine ce spune el, dar trebuie să ai teren pe care să faci inițiere.
Nu poți face inițiere pe teren arabil. Poți să faci altceva, să semeni cartofi, poate să-ți iasă. Dar nu ai cum să faci inițiere, nu poți juca fotbal pe un teren unde prima dată trebuie să-ți păstrezi echilibrul, apoi să vezi dacă poți să pasezi sau nu”, a spus Mihai Stoica, conform primasport.ro.
- Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile
- Dani Coman nu-l iartă pe Matos, după eliminarea din FC Argeș – Petrolul 1-0. Ce pedeapsă va primi jucătorul
- Situaţie catastrofală la CFR: „Unii nu și-au primit salariile din aprilie, iar alții au chirii neachitate din ianuarie”
- Transferul lui Aymen Boutoutaou, criticat de un dinamovist: „Să plătești peste 1,3 milioane pentru un jucător de Liga 3?”
- Kennedy Boateng a semnat. Clubul unde este coleg cu un fost jucător al FCSB