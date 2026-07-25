Cristi Chivu transferă la Inter un nume sonor din naţionala Argentinei

Cristi Chivu pregăteşte un transfer de clasă la Inter. Românul a mers special la Cupa Mondială să-l vadă la lucru. Este vorba de Cristiano Romero (28 de ani), fundașul lui Tottenham, şi un jucător vital pentru naţionala Argentinei.

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”Cristian Romero este principala dorință a lui Cristian Chivu. Antrenorul a mers chiar să-l urmărească pe viu la Cupa Mondială. Chivu speră cu adevărat ca argentinianul să ajungă la Inter și insistă la conducere pentru realizarea transferului”, a spus jurnalistul italian Pasquale Guarro.

🇦🇷 @GuarroPas: “Cristian #Romero è la prima richiesta di Cristian #Chivu. L’allenatore è persino andato a vederlo di persona ai Mondiali. Chivu spera davvero che l’argentino si unisca all’Inter e sta spingendo per far si che la proprietà concretizzi l’affare”. pic.twitter.com/af8SnTwqZq

— Piacere, tifo Inter! (@piacere_inter) July 24, 2026



Mutarea va fi una costisitoare financiar pentru Inter. Cristiano Romero este evaluat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate. Mai mult, el mai are contract patru ani cu Tottenham.