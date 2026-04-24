Afacerea de “200 de milioane de euro” a lui Gigi Becali: “Banii mă motivează”

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 10:48

Gigi Becali, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Pentru Gigi Becali fotbalul nu mai este simplă pasiune, ci a devenit o afacere. Una care îi aduce bani serioşi în conturi. Chiar dacă a ajuns în play-out, iar Mirel Rădoi a plecat, omul de afaceri susţine că pentru el FCSB este un club care valorează nu mai puţin de 200 de milioane de euro.

Gigi Becali deţine multe afaceri, dar business-ul lui de suflet rămâne fotbalul şi FCSB. A cunoscut până acum succese mari, dar şi dezamăgiri, aşa cum s-a întâmplat în acest sezon, când a ajuns în play-out. Totuşi, Gigi Becali crede că valoarea clubului rămâne mare. Cu o nouă participare în Conference League, FCSB ar valoroa nu mai puţin de 200 de milioane de euro. Despre banii investiţi în fotbal, chiar şi The Guardian spunea despre Becali că este un fel de Roman Abramovici al României.

“Eu, la FCSB, nu mai sunt disperat aşa, nu mai am mândria aia, că e înţelepciunea vârstei. Mă interesează şi mă sensibilizează oamenii când trec şi mă salută cu FCSB, FCSB, nea Gigi, FCSB. Parcă mă salută cu stimă. Banii mă motivează, că FCSB e afacere de 200 de milioane, dacă am puţin noroc. Dacă o calificăm în Conference şi facem coeficient mai mare, deja valorează 200 de milioane de euro”, este estimarea lui Gigi Becali.

FCSB a încasat 28 de milioane de euro în 2025

FCSB şi-a publicat bilanţul financiar pentru 2025, iar clubul patronat de Gigi Becali a avut cel mai bun an. În 2025, FCSB a avut venituri-record, cele mai mari din ultimii 8 ani. În 2025 suma se ridică la 28 de milioane de euro!

Gigi Becali, despre achiziţia terenurilor, care l-a îmbogăţit: “Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să minţim oamenii?”

Averea lui Gigi Becali nu a mai fost estimată în ultimii ani de revistele de specialitate, dar unele surse indică faptul că ar avea active ce valorează circa 1.2 miliarde de euro.

Dumitru Dragomir (79 de ani) susţinea în trecut că Gigi Becali ar avea o avere de peste două miliarde de euro.

“Din punctul meu de vedere, are peste două miliarde. Convingerea mea este că, dacă trăiește cinci mii de ani, nu poate să rămână fără bani”, declara Dumitru Dragomir despre averea lui Gigi Becali, în 2021. Gigi Becali dezvăluia deschis, într-un dialog cu parlamentarul Mihail Neamţu, unul dintre apropiaţii lui, că a început să cumpere terenuri fiindcă visa să îşi facă o fermă.

“Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, spunea Gigi Becali într-un dialog cu Mihail Neamţu.

