Anunţul făcut de Atletico Madrid despre viitorul lui Julian Alvarez, înainte de finala Cupei Mondiale!

Preşedintele lui Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a anunţat unde va juca sezonul viitor Julian Alvarez (26 de ani), atacant dorit de Barcelona.
Enrique Cerezo a transmis că Julian Alvarez va rămâne şi sezonul viitor la Atletico Madrid. Alvarez e cotat la 100 de milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Atletico până în vara lui 2030.
Julian Alvarez va rămâne la Atletico Madrid, a anunţat preşedintele clubului din capitala Spaniei
„Joan Laporta este un bun prieten și știe deja unde va juca Julian Alvarez în sezonul viitor. Vreau să insist asupra unui lucru: Julian este jucătorul nostru și va rămâne la noi și în sezonul următor”, a declarat Enrique Cerezo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.
🚨🔴⚪️ Atlético Madrid president Cerezo: “Joan Laporta is a good friend and he already knows where Julián Alvarez is going to play next season”.
“Let me insist: Julián is our player and will be our player next season”. pic.twitter.com/BouVJhMrUN
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
Julian Alvarez se pregăteşte de marea finală a Cupei Mondiale, Spania – Argentina, care se va vedea în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.
Julian Alvarez a fost integralist în semifinala „nebună” Anglia – Argentina 1-2 de la Cupa Mondială. Alvarez a jucat în toate cele 7 meciuri disputate de Argentina la această Cupă Mondială, marcând un gol, în meciul Argentina – Elveţia 3-1 (după prelungiri), din sferturile de finală.
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