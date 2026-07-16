Anunţul făcut de Atletico Madrid despre viitorul lui Julian Alvarez, înainte de finala Cupei Mondiale!

Preşedintele lui Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a anunţat unde va juca sezonul viitor Julian Alvarez (26 de ani), atacant dorit de Barcelona.

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Enrique Cerezo a transmis că Julian Alvarez va rămâne şi sezonul viitor la Atletico Madrid. Alvarez e cotat la 100 de milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Atletico până în vara lui 2030.

Julian Alvarez va rămâne la Atletico Madrid, a anunţat preşedintele clubului din capitala Spaniei

„Joan Laporta este un bun prieten și știe deja unde va juca Julian Alvarez în sezonul viitor. Vreau să insist asupra unui lucru: Julian este jucătorul nostru și va rămâne la noi și în sezonul următor”, a declarat Enrique Cerezo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid president Cerezo: “Joan Laporta is a good friend and he already knows where Julián Alvarez is going to play next season”.

“Let me insist: Julián is our player and will be our player next season”. pic.twitter.com/BouVJhMrUN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Julian Alvarez se pregăteşte de marea finală a Cupei Mondiale, Spania – Argentina, care se va vedea în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.