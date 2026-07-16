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Anunţul făcut de Atletico Madrid despre viitorul lui Julian Alvarez, înainte de finala Cupei Mondiale!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 23:09

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Anunţul făcut de Atletico Madrid despre viitorul lui Julian Alvarez, înainte de finala Cupei Mondiale!

Lionel Messi şi Julian Alvarez la Cupa Mondială / Profimedia Images

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Preşedintele lui Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a anunţat unde va juca sezonul viitor Julian Alvarez (26 de ani), atacant dorit de Barcelona.

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Enrique Cerezo a transmis că Julian Alvarez va rămâne şi sezonul viitor la Atletico Madrid. Alvarez e cotat la 100 de milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Atletico până în vara lui 2030.

Julian Alvarez va rămâne la Atletico Madrid, a anunţat preşedintele clubului din capitala Spaniei

„Joan Laporta este un bun prieten și știe deja unde va juca Julian Alvarez în sezonul viitor. Vreau să insist asupra unui lucru: Julian este jucătorul nostru și va rămâne la noi și în sezonul următor”, a declarat Enrique Cerezo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Julian Alvarez se pregăteşte de marea finală a Cupei Mondiale, Spania – Argentina, care se va vedea în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY duminică, de la ora 22:00.

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Julian Alvarez a fost integralist în semifinala „nebună” Anglia – Argentina 1-2 de la Cupa Mondială. Alvarez a jucat în toate cele 7 meciuri disputate de Argentina la această Cupă Mondială, marcând un gol, în meciul Argentina – Elveţia 3-1 (după prelungiri), din sferturile de finală.

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